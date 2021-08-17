«طلبات» مزوّد رسمي لخدمات توصيل الطعام في «إكسبو دبي»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلن «إكسبو 2020 دبي»، تعيين شركة «طلبات» المتخصصة في خدمات توصيل الطعام والتجارة السريعة، مزوداً رسمياً لخدمات توصيل المأكولات والمشروبات.

وأفاد بيان صدر أمس بأن «طلبات» ستقدّم لزوار التجمّع الثقافي الأكبر في العالم، بالتعاون مع أكثر من 30 مطعماً، أطباقاً ومأكولات من 15 مطبخاً عالميّاً لتناسب جميع الأذواق، كما سيعرض مطبخ «طلبات»، وهو مطبخٌ سحابي مُبتكر ومُستدام يمتد على طابقين، لمحات وتجارب عن مستقبل خدمات توصيل الطعام، بما في ذلك استخدام عربات ذاتية القيادة لتوصيل الطلبات، و«روبوتات» لإعداد المُثلّجات والقهوة، وتقديمها لزوار الحدث الدولي.

وبحسب البيان، ستقدم «طلبات» المأكولات والمشروبات إلى الزوار في المطعم، أو توصلها إلى أماكن مُحدّدة ضمن موقع «إكسبو 2020 دبي» من خلال سائقي توصيل «طلبات» الذين سيقودون دراجات كهربائية آمنة وصديقة للبيئة ومُستدامة.

مطابخ عالمية

وقال مدير إدارة المأكولات والمشروبات في «إكسبو 2020 دبي»، جلال عبداللطيف، إن كل زائر لـ«إكسبو 2020 دبي» سيجد ما يهمه ويستهويه، لافتاً إلى أن الطعام مكون محوري وأساسي في التجربة الثقافية المتنوعة والغنية التي يقدمها المعرض لزواره.

وأضاف: «سيحظى الجميع بفرصة لاكتشاف الأطباق الشهية من مختلف المطابخ العالمية، ونحن نتطلع قدماً للكشف عن العديد من الابتكارات المتميزة في مجال المأكولات والمشروبات مثل مطبخ (طلبات) السحابي الذي يمثل تحولاً مهماً في هذا القطاع، وسيضيف تنوعاً كبيراً لتجربة الزائرين ويثريها».

مطبخ سحابي

بدوره، قال المدير التنفيذي لشركة «طلبات»، توماسو رُدريجز: «يفصِلُنا أقل من 50 يوماً عن (إكسبو 2020 دبي)، ونحن متحمّسون حتى نعرض أمام العالم كله مستقبل تقنيات توصيل الطعام، وكذلك لدعم دولة الإمارات في الاحتفاء بزوارها من أنحاء العالم». وتابع: «(إكسبو 2020 دبي) منارة أمل بمستقبلٍ أفضل لعالمنا، ومن خلال تعاوننا مع المعرض، فإننا سنتمكّن من عرض بعض التصوّرات ونماذج المشروعات المستقبلية التي نعمل عليها مثل المطبخ السحابي الذي سيُقدّم العديد من المزايا الفريدة»، موضحاً أن المطبخ السحابي سيطرح قائمة متنوعة من الأطباق العالمية التي تُحضّر طازجة، وسيُسهم في تقليل المخلفات، ويزيد من كفاءة وسرعة خدمات توصيل الطعام.

تطبيق «طلبات»

حضر توقيع الاتفاق وفد من «إكسبو 2020 دبي»، ومن شركة «طلبات» كل من: نائب رئيس التخطيط الإقليمي أونر آلجون، والمدير المالي خالد الفقش، ومدير المُنتج، يي-وي أنج، ومديرة الموارد البشرية هنَا نُردل.

ويُمكن لزوّار «إكسبو 2020 دبي» أن يطلبوا وجباتهم ومشروباتهم المفضلة عبر تطبيق «طلبات» المُتاح على متجر تطبيقات «غوغل بلاي» ومتجر تطبيقات «آب ستور»، فضلاً عن متجر تطبيقات «هواوي».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news