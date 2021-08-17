«إثراء دبي» تطلق «ون ديرة»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت «شركة إثراء دبي»، المملوكة بالكامل من قبل مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، إطلاق «ون ديرة»، ضمن مشروع «إثراء ديرة»، لافتة إلى أنه تم إنجاز المنطقة في الوقت المحدد، لتلحق بالمناطق الأخرى، ومنها «شرينة»، «عوشة»، «عفراء»، «مريم»، «هند بلازا»، التي تم تسلميها بين سبتمبر 2020 ومارس 2021.

وتضم «ون ديرة» مبنى مخصصاً للمساحات المكتبية، ومبنى فندقياً يشمل 131 غرفة، ومجمعاً مؤلفاً من طابقين مخصصين لتجارة التجزئة، إضافة إلى محطة مركزية مدمجة للنقل، وأول مركز تجاري في دبي يتم إنشاؤه فوق محطة المترو.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة إثراء دبي، عصام كلداري، إن مشروع «إثراء ديرة» يتميز بالتطور والتقدم على الطريق الصحيح، ليصبح إحدى الوجهات الرئيسة في دبي، بما يضيفه من عروض تجارية وسياحية، ومساحات للمبيعات بالتجزئة مع كل إنجاز جديد يحققه، لافتاً إلى أن المشروع يعمل على تحديث وتحسين إحدى أقدم المناطق الحضرية في دبي.

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