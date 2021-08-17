«كهرباء دبي» تحصد 24 جائزة محلية وعالمية خلال النصف الأول

المصدر: دبي ■ وام

حصدت هيئة كهرباء ومياه دبي 24 جائزة محلية وإقليمية وعالمية، خلال النصف الأول من عام 2021، كما سجلت إنجازاً عالمياً جديداً بدخولها موسوعة غينيس للأرقام القياسية، عن أكبر منشأة لإنتاج الطاقة باستخدام الغاز الطبيعي في موقع واحد، وبقدرة 9547 ميغاواط من الكهرباء في مجمّع محطات جبل علي لإنتاج الطاقة وتحلية المياه.

وبهذا الإنجاز، تصل حصيلة الهيئة من الجوائز من عام 2015 حتى النصف الأول من العام الجاري إلى 348 جائزة (62 محلية، 63 إقليمية، 223 عالمية).

وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير، إن نجاحات الهيئة تأتي ثمرة عملها الدؤوب لتحقيق المراكز العليا والمتقدمة لدولة الإمارات العربية المتحدة التي لا ترضى إلا بالمركز الأول، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، انسجاماً مع «المبادئ الثمانية للحكم والحكومة» و«وثيقة الخمسين» التي تهدف إلى توفير الرخاء والازدهار لمواطني دبي، وتحقيق سعادة الفرد والمجتمع، وتحويل دبي إلى المدينة الأذكى والأكثر سعادة في العالم، وجعل دولة الإمارات أفضل دولة في العالم بحلول مئويتها في عام 2071.

أضاف الطاير: «لدى الهيئة سجل حافل من النتائج الرائدة عالمياً، من بينها أدنى مدة انقطاع للكهرباء على مستوى العالم، بمتوسط 1.66 دقيقة لكل مشترك سنوياً، وأدنى فاقد في شبكات نقل وتوزيع الكهرباء بنسبة 3.3%، وواحدة من أدنى قيم الفاقد في شبكات المياه بنسبة 5.1%. كما بلغت نسبة كفاءة استخدام الطاقة في محطات إنتاج الطاقة التابعة للهيئة 90%. وحافظت دولة الإمارات، وللعام الثالث على التوالي، على المرتبة الأولى عالمياً في الحصول على الكهرباء، بحسب تقرير البنك الدولي لممارسة أنشطة الأعمال 2020».

من جانبه، قال النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز في الهيئة، المهندس وليد سلمان: «نعمل في الهيئة ضمن المحاور الثلاثة الرئيسة للجيل الرابع من منظومة التميز الحكومي، كمرجعية لعمل كل برامج التميز الحكومي، بما يحقق أعلى معدلات رضا وسعادة الناس».

ومن أبرز الجوائز التي نالتها الهيئة خلال النصف الأول من عام 2021، فوزها بثلاث جوائز في الفئة الماسية، ضمن «جوائز مجلس هارفارد العالمية للأعمال 2021». وحصدت الهيئة «جائزة الفئة المؤسسية الرئيسية» و«جائزة الابتكار» و«جائزة التعامل مع كوفيد-19».

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