كهرباء دبي تحصد 24 جائزة محلية وعالمية في النصف الأول

المصدر: دبي - وام

حصدت هيئة كهرباء ومياه دبي، 24 جائزة محلية وإقليمية وعالمية مرموقة خلال النصف الأول من العام 2021. كما سجلت الهيئة إنجازاً عالمياً جديداً بدخولها موسوعة غينيس للأرقام القياسية عن أكبر منشأة لإنتاج الطاقة باستخدام الغاز الطبيعي في موقع واحد وبقدرة 9547 ميجاوات من الكهرباء في مجمّع محطات جبل علي لإنتاج الطاقة وتحلية المياه.

وبهذا الإنجاز تصل حصيلة الهيئة من الجوائز من العام 2015 وحتى النصف الأول من العام الجاري إلى 348 جائزة (62 محلية 63 إقليمية 223 عالمية).

وأشار سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، إلى أن نجاحات الهيئة تأتي ثمرة عملها الدؤوب لتحقيق المراكز العليا والمتقدمة لدولة الإمارات العربية المتحدة التي لا ترضى إلا بالمركز الأول والتوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، انسجاماً مع "المبادئ الثمانية للحكم والحكومة" و"وثيقة الخمسين" التي تهدف إلى توفير الرخاء والازدهار لمواطني دبي وتحقيق سعادة الفرد والمجتمع وفق منظومة متكاملة وأسس راسخة تسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وتحويل دبي إلى المدينة الأذكى والأكثر سعادة في العالم وجعل دولة الإمارات أفضل دولة في العالم بحلول مئويتها في العام 2071.

وقال الطاير: "لدى الهيئة، سجل حافل من النتائج الرائدة عالمياً من بينها أدنى مدة انقطاع للكهرباء على مستوى العالم بمتوسط 1.66 دقيقة لكل مشترك سنوياً وأدنى فاقد في شبكات نقل وتوزيع الكهرباء بنسبة 3.3% وواحدة من أدنى قيم الفاقد في شبكات المياه بنسبة 5.1%. كما بلغت نسبة كفاءة استخدام الطاقة في محطات إنتاج الطاقة التابعة للهيئة 90%. وحافظت دولة الإمارات العربية المتحدة، ممثلة في هيئة كهرباء ومياه دبي، وللعام الثالث على التوالي، على المرتبة الأولى عالمياً في الحصول على الكهرباء بحسب تقرير البنك الدولي لممارسة أنشطة الأعمال 2020 الذي يقيس سهولة ممارسة أنشطة الأعمال في 190 اقتصاداً حول العالم. وحصلت الهيئة على علامات كاملة في جميع مؤشرات محور الحصول على الكهرباء. ولا تدخر الهيئة جهداً لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة الهادفة إلى الارتقاء بالعمل الحكومي في جميع المؤسسات والدوائر الحكومية في إمارة دبي وتعزيز رؤيتنا في أن نكون مؤسسة رائدة عالمياً مستدامة ومبتكرة".

من جانبه، قال المهندس وليد سلمان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز في الهيئة: "نعمل في الهيئة ضمن المحاور الثلاثة الرئيسية للجيل الرابع من منظومة التميز الحكومي كمرجعية لعمل كافة برامج التميز الحكومي بما يحقق أعلى معدلات رضا وسعادة الناس حيث نسخر التميز والريادة والإبداع والابتكار في عملنا اليومي لترسيخ مكانة الهيئة بوصفها واحدة من أبرز المؤسسات الخدماتية حول العالم وأكثرها تميزاً في جميع المجالات والانطلاق نحو مراحل متقدمة في التميز والريادة".

ومن أبرز الجوائز التي نالتها الهيئة خلال النصف الأول من العام 2021 فوزها بثلاث جوائز في الفئة الماسية، ضمن "جوائز مجلس هارفارد العالمية للأعمال 2021" والتي يمنحها مجلس هارفارد للأعمال ومقره نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.

وحققت الهيئة في دورة العام 2021 أعلى درجة مقارنة بجميع المؤسسات الأخرى المشاركة في هذه الجائزة العالمية المرموقة التي تركز على مفهوم إدارة الجودة الشاملة وتهدف إلى تقيييم المؤسسات في مختلف القطاعات وفق مستوى التميز فيها واعتمادها لأفضل الممارسات إضافة إلى تقديمها خدمات ومنتجات عالية الجودة.

وقد حصدت الهيئة "جائزة الفئة المؤسسية الرئيسية" و"جائزة الابتكار" و"جائزة التعامل مع كوفيد-19". وفازت المرحلة الخامسة من مجمّع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم وفق نظام المنتج المستقل. وستبلغ قدرته الإنتاجية 5000 ميجاوات بحلول عام 2030 بجائزة أفضل صفقة للطاقة المتجددة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ضمن جوائز "آي جي" العالمية كما فازت بجائزة "أفضل صفقة للطاقة المتجددة في الشرق الأوسط وإفريقيا لعام 2020" من مجلة "بروجكت فاينانس انترناشونال" التابعة لوكالة الأنباء العالمية "تومسون رويترز".

وعن مبادرة "الحياة الذكية" توّجت الهيئة براية برنامج حمدان بن محمد للخدمات الحكومية 2020 كما فازت بجائزة "الابتكار المتميز " ضمن "جوائز التميز العالمية في الأعمال" 2021 التي تنظمها مؤسسة Awards Intelligence ومقرها المملكة المتحدة.

وتتيح المبادرة تمكين المتعاملين من تبني نمط حياة مستدام ومراقبة وإدارة والتحكم في استهلاكهم للكهرباء والمياه بشكل استباقي وذاتي ورقمي وحل كافة المشاكل والمعوقات التي تسبب زيادة الهدر والاستهلاك دون الرجوع إلى الهيئة.

ونالت الهيئة أيضاً جائزة "أفكار الإمارات" عن فئة الإبداع في ريادة الأعمال تقديراً لفكرة استخدام موصلات T ثنائية الاتجاه لاستعادة إمدادات الكهرباء بأقصى سرعة في حالات الطوارئ؛ والجائزة العالمية من المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة (EFQM) للمرة الثانية لتحافظ على تصنيفها ضمن الفئة البلاتينية التي تضم كبرى الشركات والمؤسسات العالمية الرائدة في مجال التميز.

وتعد الهيئة المؤسسة الوحيدة خارج أوروبا التي تحصل على هذه الجائزة العالمية المرموقة والتي تعد أرفع جائزة في نموذج التميز من المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة. وفازت بجائزة "تحدي المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة" لعام 2021 لدعم أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. إضافة إلى ذلك توجت الهيئة بجائزة "الريادة" في الشرق الأوسط لعام 2021 من المجلس الأمريكي للأبنية الخضراء التي تكرم المؤسسات التي من خلال ريادتها النموذجية في تطوير مبان خضراء ومستدامة أسهمت في تحسين جودة الحياة في المجتمعات حول العالم.

علاوة على ذلك فازت الهيئة بالجائزة الكبرى ضمن الجوائز العالمية السنوية للمبيعات وخدمات المتعاملين 2021 في دورتها الثامنة إلى جانب أربع جوائز ذهبية عن فئات فريق العام لدعم وخدمة المتعاملين أفضل مبادرة لإشراك المتعاملين وأفضل برنامج تدريبي على خدمات المتعاملين وأفضل مركز تواصل؛ وجائزة فضية عن فئة أفضل خدمة أو منتج جديد؛ وجائزة برونزية عن فئة أفضل أفكار مبتكرة للشركات لتطوير الخدمات ودعم المتعاملين خلال جائحة (كوفيد-19).

كما حصدت الهيئة أربع جوائز في الدورة الثالثة عشرة من جوائز "جولدن بريدج للأعمال والابتكار 2021" ومقرّها مدينة سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة الأمريكية حيث فازت بجائزتين ذهبيتين عن فئتي أفضل الإنجازات في تجربة المستخدمين وأفضل منصة متكاملة؛ وجائزتين فضيتين عن فئتي أفضل حلول للشركات وأفضل مشروع أو مبادرة في تقنية المعلومات.

وفازت الهيئة أيضاً في "جوائز أفضل الأعمال" التي تعد واحدة من أرفع الجوائز في المملكة المتحدة في فئة أفضل تركيز على المتعاملين عن منصة "هب ريح" التفاعلية الذكية للتقييم الذاتي لتصاميم أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية التي أطلقتها الهيئة ضمن مبادرة "شمس دبي" التي تتيح لأصحاب المنازل والمباني تركيب الأنظمة الشمسية الكهروضوئية وربطها بشبكة الهيئة.

كذلك حصدت الهيئة جائزتين من جوائز التميز العالمي في التصميم المؤسسي والرقمي 2020 من مؤسسة آي سي إم جي "ICMG" العالمية ضمن فئة تقنية المعلومات الرقمية- حلول التمكين بالذكاء الاصطناعي وفئة أفضل تصميم رقمي لوظائف الدعم وذلك عن موظف الهيئة الافتراضي "رمّاس" المعتمد على الذكاء الاصطناعي.

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