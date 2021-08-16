«دبي للذهب والمجوهرات» توقّع اتفاقية شراكة مع المعهد الدولي للأحجار الكريمة

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت مجموعة دبي للذهب والمجوهرات، عن توقيع اتفاقية تعاون استراتيجي مع المعهد الدولي للأحجار الكريمة (IGI)، كشريك معرفي «Knowledge partner». وبناءً على مذكرة التفاهم الأولى من نوعها والتي تم توقيعها هذا العام سنشهد العديد من الحملات المشتركة بين الشريكين خلال العامين المقبلين. وستعمل هذه الشراكة على تعزيز مكانة دبي وجهة العالم للمجوهرات.

وسيوفر المعهد الدولي للأحجار الكريمة ندوات تفاعلية للعاملين في صناعة الذهب والمجوهرات وأعضاء مجموعة دبي للذهب والمجوهرات. يقدم الدورات التدريبية مدربون خبراء من المعهد الدولي للأحجار الكريمة، وتم تصميم الدورات التدريبية لتثقيف أعضاء مجموعة دبي للذهب والمجوهرات حول موضوعات التسويق المرئي، وخصائص الأحجار الكريمة مثل جاذبية الياقوت والزمرد وما إلى ذلك، والاختلافات بين الماس الطبيعي والصناعي، وأكثر من ذلك. وستعقد الندوات في مراكز التدريب الخاصة بالمعهد أو عبر الإنترنت.

وقال العضو المنتدب في المعهد الدولي للأحجار الكريمة، الشرق الأوسط، شوناك شاستري: «شراكتنا مع مجموعة دبي للذهب والمجوهرات، هي شهادة على عزمنا الجماعي على دعم صناعة المجوهرات، مما يتيح الحلول التي تحافظ على معايير عالية لقطاع المجوهرات في دبي، وتحسن في نهاية المطاف تجربة متسوقي المجوهرات في دبي».

وسيتواجد شعار المعهد الدولي للأحجار الكريمة في جميع الحملات التسويقية القادمة لمجموعة دبي للذهب والمجوهرات، كعضو من شركائها الرئيسين.

من جانبها، قالت عضو مجلس إدارة ورئيس قسم التسويق في مجموعة دبي للذهب والمجوهرات، والمدير التنفيذي لقطاع الشراكات الاستراتيجية لدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي ومؤسساتها، ليلى سهيل: «مع مجموعة دبي للذهب والمجوهرات، سيقود المعهد الدولي للأحجار الكريمة العديد من المبادرات لزيادة ونقل المعرفة في مجال الألماس والأحجار الكريمة. بالإضافة إلى ذلك سيخصص المعهد وحدات تعليمية حصرية ومكثفة لأعضاء المجموعة، والتي ستكون متاحة عبر الإنترنت أو في مراكز التدريب الخاصة بالمعهد. وسيقوم المعهد الدولي للأحجار الكريمة أيضاً بتوسيع خدماته المعملية المتميزة إلى أعضاء مجموعة دبي للذهب والمجوهرات بتخفيضات حصرية. من خلال هذه المبادرات الاستراتيجية، نهدف إلى خلق بيئة مواتية للمتداولين لتحسين قطاع تجارة الألماس والمجوهرات والأحجار الكريمة، وتجربة التسوق في دبي».

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