الرحلة «EK 640» تعود إلى دبي بعد الإغلاق المفاجئ لمطار «كابول»

قال متحدث باسم شركة «طيران الإمارات» إن الرحلة رقم EK 640 «ئي كيه 640» التي كانت على وشك الوصول إلى العاصمة الأفغانية، كابول اليوم الأحد 15 أغسطس 2021، عادت إلى دبي، وذلك نظراً للإغلاق المفاجئ لمدرج مطار حامد كرزاي الدولي



وتابع المتحدث: «نراقب التطورات حول الوضع في أفغانستان، ونعمل عن كثب مع جميع السلطات المعنية لضمان التشغيل الآمن لخدماتنا، وسننشر أي تحديثات حول عملياتنا إلى كابول على الموقع emirates.com عند توافرها».

وجددت «طيران الإمارات» التأكيد على أنها تضع سلامة المتعاملين معها، وأفراد طاقمها على رأس قائمة أولوياتها.

دبي ــ الإمارات اليوم

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