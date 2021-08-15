«فلاي دبي» تعلق عملياتها مؤقتاً إلى كابول الأفغانية

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

أكد متحدث باسم شركة «فلاي دبي»، تعليق الناقلة عملياتها، مؤقتاً، إلى العاصمة الأفغانية، كابول.

وأفاد المتحدث في بيان، بأن الناقلة ستواصل مراقبة الوضع، ومراجعة خططها بما يتماشى مع تعليمات السلطات المختصة، مؤكدة التواصل مع المسافرين بخصوص خيارات استرداد قيمة التذاكر، وإعادة الحجز الخاصة بهم.

ولفت المتحدث باسم «فلاي دبي» إلى أن رحلتها رقم (FZ 305) من دبي إلى كابول، اليوم، عادت إلى دبي بعد المغادرة.

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