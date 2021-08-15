قصة برج.. الأمواج.. مجتمع صغير في قلب «دبي مارينا»

المصدر: إعداد: مدحت السويفي

يعتبر مشروع «الأمواج» أحد المشروعات الحديثة التي تبنتها «شركة داماك العقارية» في منطقة مرسى دبي أو «دبي مارينا»، وهما برجان غير متماثلين يضمان أكثر من 200 وحدة سكنية، أحدهما مكون من 27 طابقاً، والآخر من 10 طوابق فقط، تمّ تشييدهما على منصة مع ملعب تنس، وحوض سباحة، وسطح مكشوف.

يتميز المشروع بهندسة معمارية ذات رؤية مستقبلية، ومرافق ترفيهية وخدمات متميزة، إضافة إلى إطلالات بحرية.

وأنهت «داماك» الأعمال الإنشائية في البرجين عام 2006، ليشكل مجتمعاً صغيراً في قلب «دبي مارينا».

تتمركز المرافق مسبحاً مع كراسي للتشمس، وصالة ألعاب رياضية، فضلاً عن غرف بخار و«ساونا»، وملاعب تنس وصالة متعددة الأغراض، كما تم تخصيص منطقة للشواء، ومواقف سيارات مخصصة للسكان في طوابق التسوية.

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