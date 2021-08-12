«موانئ دبي العالمية» تُسهل الحصول على التمويل التجاري من «دبي المالي العالمي»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

تعتزم شركة موانئ دبي العالمية للخدمات المالية المحدودة، وهي شركة تابعة لـ«مجموعة موانئ دبي العالمية»، البدء في تسهيل الحصول على التمويل التجاري للشركات الصغيرة، كجزء من استراتيجية «موانئ دبي العالمية» لأن تكون أحد عوامل تمكين التجارة العالمية.

وأفاد بيان صدر أمس، بأن «موانئ دبي العالمية للخدمات المالية المحدودة» حصلت على ترخيص من سلطة دبي للخدمات المالية، للعمل كشركة مرخصة في مركز دبي المالي العالمي، وستعمل على ربط الشركات التي تحتاج إلى حلول التمويل التجاري بالمؤسسات المالية من خلال منصة (CARGOES Finance) الخاصة بـ«موانئ دبي العالمية».

وبحسب البيان، تعتزم المنصة تقديم بيانات آنية عن التجارة التي تمر عبر موانئ المجموعة العالمية الرقمية وشبكة الخدمات اللوجستية، لتزويد المؤسسات المالية بالمعلومات التي تحتاجها لتقييم مخاطر الائتمان، والامتثال بدقة.

وقال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، سلطان أحمد بن سليّم، إن الحصول على التمويل التجاري أمر بالغ الأهمية لاستمرار أعمال المصدرين والمستوردين وشركات الخدمات اللوجستية ونموها، والتي تعتبر من المحركات الرئيسة للاقتصاد العالمي، لافتاً إلى أن منصة (CARGOES Finance) تتيح للمؤسسات المالية فرصة الإقراض بثقة، كما تساعد الشركات الصغيرة في الحصول على رأس المال الذي تحتاجه، وستكون دافعاً ومصدراً جوهرياً للأعمال الجديدة بالنسبة للمؤسسات المالية، ونافذة لفرص التمويل بالنسبة للتجار.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، عارف أميري، إن المركز يضم أكثر من 3200 شركة، ويسعدنا انضمام مجموعة موانئ دبي العالمية إلى هذه القائمة، إدراكاً للفرص المتاحة التي يقدمها المركز للمساعدة في تنويع أعمالها.

• المنصة تتيح للمؤسسات المالية فرصة الإقراض بثقة.

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