«الياه سات» تحقق 698 مليون درهم إيرادات نصف سنوية

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت «شركة الياه للاتصالات الفضائية»، أمس، عن نتائجها المالية لفترة الأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2021.

وفي أول إعلان لها بعد استكمال اكتتابها العام الناجح في 14 يوليو 2021، كشفت «الياه سات» عن تسجيل أداء مالي قوي في النصف الأول من عام 2021، وعن أداء مميز في جميع قطاعاتها التشغيلية، مشيرة إلى تعزيز أدائها المالي بإيرادات نصف سنوية بلغت 698 مليون درهم، ونمو ربع سنوي بنسبة 10.9%.

ولفتت الشركة إلى إبرامها في يونيو 2021 اتفاقية لمدة 15 عاماً مع جهة حكومية في الإمارات لتوفير خدمات القمر الاصطناعي من الجيل المقبل «الثريا 4»، ما يضيف أكثر من 2.5 مليار درهم إلى التزامات العقود التي ربحتها الشركة، ليصل مجموعها إلى أكثر من 7.7 مليارات درهم حالياً.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «الياه سات»، علي الهاشمي، إن الأداء المتميز لفريق «الياه سات» أسهم منذ بداية العام الجاري في دفع عجلة النمو، وتمكينها من تحقيق نتائج مالية قوية في الربع الثاني.

وأضاف: «يؤكد هذا الأداء على مرونة الشركة في التعامل مع التحديات، ومواصلة توفير خدمات حلول الاتصالات الأساسية لما يصل إلى 80% من سكان العالم في خمس قارات»، لافتاً إلى أن الشركة حافظت على توازن دقيق بين جودة وكفاءة الخدمات وتميز العمليات التشغيلية وإدارة مالية صارمة.

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