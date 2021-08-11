«ماجد الفطيم»: انتعاش مستمر في قطاع التجزئة.. ومبيعات التجارة الإلكترونية تنمو 17%

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

نشرت شركة «ماجد الفطيم» العاملة في مجال تطوير وإدارة مراكز التسوّق والمدن المتكاملة ومنشآت التجزئة والترفيه، بيانات جديدة تُظهر استمرار تعافي سوق قطاع تجارة التجزئة في دولة الإمارات.

وكشفت بيانات تقرير «حالة قطاع تجارة التجزئة في دولة الإمارات» للربع الثاني من عام 2021، أن الانتعاش الذي برز للمرة الأولى في وقت سابق من العام الجاري يبدو مستمراً، إذ سُجّلت أرباح متواضعة في عدد من المجالات، وشهد البعض منها نمواً كبيراً مع ازدياد الطلب الاستهلاكي مجدداً، كما أظهرت البيانات نمواً في مبيعات التجارة الإلكترونية بنسبة 17% خلال النصف الأول، وتسجيل الإنفاق الاستهلاكي في محال التجزئة خارج مراكز التسوق زيادة بنسبة 3% خلال الربع الثاني.

توجهات إيجابية

وقال الرئيس التنفيذي لـ«ماجد الفطيم القابضة»، آلان بجاني: «لانزال نشهد التوجهات الإيجابية التي لمسناها على مدى الأشهر الستة الماضية في اقتصاد التجزئة بدولة الإمارات، حيث تحرز بعض القطاعات تقدماً كبيراً في العودة إلى مستويات ما قبل الجائحة. ويعود هذا التفاؤل الحذر إلى إجراءات التطعيم الفعالة التي اتخذتها الحكومة الاتحادية والجهات الصحية المحلية، والتي عملت على حماية مجتمعاتنا ورفع مستويات الثقة داخل الدولة وخارجها».

وأضاف: «نتوقع تسارعاً في رغبة المستهلكين لخوض تجارب القنوات المتعددة، حيث أصبحت الحلول والتقنيات الرقمية جزءاً لا يتجزأ من الحياة اليومية. ونتطلع إلى المزيد من التعافي في القطاعات المرتبطة بالسياحة مع انطلاق فعاليات (إكسبو 2020 دبي) في وقت لاحق من العام الجاري».

ونوّه بجاني بالجهود الجماعية لإعادة البناء في مرحلة ما بعد «كوفيد-19»، والمرونة اللافتة التي أظهرتها سوق الإمارات، مشيراً إلى أن تحليل بيانات الربع الثاني يؤكد على بوادر النمو المستدام. وقال: «تبقى (ماجد الفطيم) على ثقة بأنّ اقتصاد التجزئة في الإمارات يسير نحو التعافي الكامل».

طلب كبير

وأظهر التقرير أن الحدّ من القيود أسهم في تسجيل طلب كبير في بعض القطاعات، مشيراً إلى قطاع العقارات السكنية الذي يعتبر مثالاً بارزاً على هذا التوجّه، إذ شهد زيادة بنسبة 215% في عدد معاملات العقارات السكنية في دبي بين مايو 2020 ومايو 2021، إضافة الى نمو قيمة المعاملات بنسبة 357%.

وتُظهر أبحاث «ماجد الفطيم» أنّ المتسوّقين يبدون اطمئناناً أكبر للوجودهم في الأماكن العامة، إذ أقرّ 64% منهم بأنهم يشعرون بالاطمئنان لزيارة مراكز التسوّق، كما ازداد عدد زوار شبكة مراكز التسوّق التابعة لشركة «ماجد الفطيم» بنسبة 11% في الربع الثاني من عام 2021 وفقاً للتقرير، مقارنة بالربع الأول من عام 2021.

بدوره، سجّل الإنفاق الاستهلاكي في مجال التجزئة خارج مراكز التسوّق زيادة بنسبة 3% عند مقارنة الربع الثاني من عام 2021 بالفترة المماثلة لها قبل الجائحة (الربع الثاني من عام 2019)، كما ارتفعت مبيعات الأغذية والمشروبات 41%، والأثاث المنزلي 28%.

التجارة الإلكترونية

بدورها، شكّلت التجارة الإلكترونية أحد مجالات النمو الكبيرة عام 2020، حيث أصبحت قناة التسوق الوحيدة المتاحة في بعض الحالات.

ورأى التقرير أنها ستحافظ على هذا النموّ، على الرغم من تخفيف الكثير من القيود المفروضة على التسوق، إذ ازدادت مبيعات التجارة الإلكترونية في الإمارات بنسبة 17% عند مقارنة النصف الأول من عام 2021 بالنصف الأول من عام 2020.

وخلص التقرير إلى القول: «يسود التفاؤل الحذر في قطاع تجارة التجزئة بالإمارات في الربع الثاني من عام 2021، وتواصل مستويات الثقة ارتفاعها بالتزامن مع الانتعاش الاقتصادي الثابت. وسيؤدي نجاح تدابير الاستجابة في الإمارات وبرنامج التطعيم مع مرور الوقت إلى عودة الأجواء الإيجابية إلى القطاع بكامل قوّتها».

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