«اتصالات»: 15 يوماً مهلة دفع الفواتير للمشتركين

المصدر: أبوظبي ــ الإمارات اليوم

أكدت شركة «اتصالات» أنها تتيح مهلة 15 يوماً لسداد الفواتير التي تصدر في اليوم الأول من كل شهر عن استهلاك الشهر السابق، ليكون موعد استحقاق الفواتير هو اليوم الـ15 من كل شهر.



وأفادت «اتصالات» في بيان لها بأنها توفر بذلك الفرصة الكافية للمشتركين لسداد فواتيرهم، قبل أو بحلول موعد الاستحقاق، وتجنب رسائل التذكير المتكررة، وانقطاع الخدمات، وما يترتب عليها من رسوم استرجاع بقيمة 26.25 درهم شاملة ضريبة القيمة المضافة.



وذكرت «اتصالات» أنها تتيح للمتعاملين العديد من خيارات الدفع المرنة عبر الموقع الإلكتروني، وتطبيق My Etisalat UAE، والخدمة الذاتية من خلال الاتصال بالرقم (101) أو (125)، وأجهزة الدفع الآلي المنتشرة في الدولة، إضافة إلى التطبيقات الخاصة بالبنوك.

ولفتت إلى أنها تخطر المتعاملين عن الفواتير المستحقة قبل تاريخ استحقاقها، وكذلك قبل إجراءات قطع الخدمة في حالة استمرار التأخر عن السداد، داعية المتعاملين إلى اختيار ميزة «الدفع التلقائي»، ليتم خصم الفواتير بشكلٍ تلقائي شهرياً من بطاقة الائتمان، إما بدفع مبلغ ثابت، أو كامل مبلغ الفاتورة المستحقة.



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