«طيران الإمارات»: 73 رحلة أسبوعياً إلى 4 محطات في المملكة المتحدة منتصف أكتوبر

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

تواصل «طيران الإمارات» توسيع نطاق عملياتها عبر شبكة خطوطها العالمية، وذلك استجابةً للنمو الكبير في الطلب بعد الإعلان أخيراً عن بروتوكولات لتسهيل دخول القادمين إلى دولة الإمارات من 12 دولة، ونقل المملكة المتحدة، دولة الإمارات إلى «القائمة الصفراء» الخاصة بالسفر الدولي.

ومواكبة منها لتخفيف القيود على السفر، ستعيد «طيران الإمارات» توفير طاقتها الاستيعابية إلى مستويات ما قبل الجائحة إلى 29 مدينة على أكثر من 270 رحلة عبر شبكة خطوطها، إضافة إلى تعديل جداولها لزيادة عدد الرحلات والسعة المقعدية مع تنامي الطلب على الرحلات الدولية للسياحة والأعمال.

ووفقاً لبيان صدر اليوم، ستعزز «طيران الإمارات» خدماتها إلى المملكة المتحدة لتصل إلى 73 رحلة أسبوعياً بحلول أكتوبر المقبل، بما في ذلك ست رحلات يومياً إلى «لندن هيثرو»، ورحلتين يومياً بطائرات «A380» إلى مانشستر، و10 رحلات أسبوعياً إلى برمنغهام، ورحلة يومية إلى غلاسكو.

ولفت البيان إلى أن «طيران الإمارات»، بدأت اعتباراً من اليوم الأربعاء، خدمة مطار «لندن هيثرو» بثلاث رحلات يومياً بطائرات «A380»، وسترفع عدد الرحلات تدريجياً خلال أغسطس الجاري وسبتمبر المقبل، ليصل العدد إلى «لندن هيثر»و بحلول منتصف أكتوبر إلى ست رحلات يومياً، أربع منها بطائرات «A380».

وأكدت «طيران الإمارات» أنها توفر للمتعاملين في مختلف محطاتها، الراغبين في السفر إلى المملكة المتحدة، أفضل الخيارات لمواصلة رحلاتهم عبر دبي، خصوصاً القادمين من مدن رئيسية في أفريقيا، مثل جوهانسبرغ، وكيب تاون، ولوساكا، وفي غرب آسيا بما في ذلك كراتشي، وإسلام أباد، وغيرهما.



الولايات المتحدة

وذكرت «طيران الإمارات» أنها تخدم حالياً 12 مدينة في الولايات المتحدة بأكثر من 70 رحلة أسبوعياً، وستضيف مزيداً من الرحلات إلى كل من هيوستن، وبوسطن، وسان فرانسيسكو، خلال أغسطس الجاري، لاستيعاب النمو الموسمي للطلب على السفر.



كما ستعزز الناقلة السعة المتاحة على رحلاتها الأسبوعية الأربع إلى «نيويورك جيه اف كيه» باستخدام طائرات A380 اعتباراً من 13 أغسطس الجاري. وستواصل إجراء تعديلات على الجدول الزمني والسعة لتلبية متطلبات السفر إلى مختلف الوجهات على الوجه الأمثل.



وجهات أفريقيا

وزادت «طيران الإمارات» عدد رحلاتها إلى جوهانسبرغ من رحلة واحدة في اليوم إلى 11 رحلة أسبوعياً، وذلك بإضافة أربع رحلات مرتبطة مع «دربان»، كما تخدم الناقلة «كيب تاون» بثلاث رحلات أسبوعياً.

ويتوفر للمتعاملين في وجهات «طيران الإمارات» الثلاث في جنوب إفريقيا، مواصلة سفرهم براحة وأمان عبر دبي إلى مختلف الوجهات في أوروبا والشرق الأوسط وغرب آسيا والولايات المتحدة الأميركية.



كما استعادت «طيران الإمارات» أيضاً الطاقة الاستيعابية على رحلاتها من وإلى لوساكا (المرتبطة مع هراري) وعنتيبي بخمس رحلات أسبوعياً لكل منهما.

وتعكف طيران الإمارات، مع تواتر فتح الحدود الدولية وتخفيف قيود السفر، على إعادة بناء شبكتها العالمية تدريجياً بأمان واستدامة، وبما يتناسب مع الطلب وديناميات الأسواق وبيئة التشغيل، مشيرة إلى أنها استعادت نحو 90% من شبكة خطوطها ما قبل الجائحة باستئناف خدمات الركاب إلى أكثر من 120 وجهة.

وجهة آمنة

واكدت «طيران الإمارات» أن دبي حافظت، منذ استئناف نشاطها السياحي بأمان في يوليو 2020، على مكانتها كواحدة من أكثر وجهات العطلات شعبية في العالم، إذ فتحت المدينة أبوابها أمام الزوار من رجال الأعمال والسياح الدوليين، وتوفر لهم مجموعة متنوعة من التجارب ذات المستوى العالمي.

وأوضحت أن دبي أيضاً واحدة من أوائل مدن العالم التي حصلت على «ختم السفر الآمن» من المجلس العالمي للسفر والسياحة، ما يشكل شهادة على فعالية تدابير دبي الشاملة لضمان صحة الضيوف وسلامتهم.



وشددت «طيران الإمارات» على أنها لا تزال تركز على اتخاذ مختلف الخطوات والإجراءات لتسهيل السفر، وكانت رائدة في تقديم مبادرات بالتعاون مع الهيئات والمنظمات الصحية لحماية صحة المتعاملين، وضمان سلامتهم، إذ تطبق أحدث تدابير الصحة والسلامة في كل خطوة من الرحلة. كما أدخلت الناقلة أخيراً تقنية دون تلامس لتسهيل مرور المتعاملين عبر مطار دبي الدولي. وعززت قدراتها أيضاً في التحقق الرقمي لتزويد عملائها بفرص أكثر للاستفادة من جواز سفر IATA الصيف الجاري.



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