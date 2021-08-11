«إكسبو 2020 دبي» يدعو الزوّار إلى تجربة «مدن المستقبل»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

دعا «إكسبو 2020 دبي» الزوّار لاستكشاف عدد من الابتكارات التي ستغير أسلوب حياتنا، عبر تجربة «مدن المستقبل»، وذلك ضمن الجولات المقترحة على الزوّار، والتي أُعدت لتلبية مختلف الاهتمامات.

وستصحب هذه التجربة الزوارَ في جولة داخل بعض الأجنحة، من أجل إظهار الآلية التي يستخدم بها المفكرون والمبتكِرون والمخططون المواد المتطورة، والتقنية الذكية، والبيانات الضخمة، بهدف جعل المواطنين أكثر أمناً وصحة وسعادة وإنتاجية.

ووفق الدراسات الإحصائية، يُتوقع أن يبلغ عدد سكان العالم 9.8 مليارات نسمة بحلول عام 2050، فيما يُقدّر أن يعيش 6.7 مليارات نسمة، أي ما نسبته 70% منهم، في مناطق حضرية، لذلك، لن تتشكل مدن المستقبل عن طريق المصادفة، بل سيحمل كل مربع سكني، وكل مبنى، طيفاً غير محدود من الخيارات، يضم تصورات متمثلة في مقاييس مختلفة، بدءاً بالبيئات المحيطة، ووصولاً إلى البنية التحتية المعمارية، والمساحات الداخلية. وتظهِر الأجنحة الخمسة التي تضمها التجربة، الآلية التي يمكننا الازدهار بها في وجه التحديات والتغييرات، من المباني التي تضم عناصر طبيعية، إلى المساحات القادرة على التغيّر السريع لتلبية الحاجات المتغيّرة إلى الإسكان أو الأعمال.

ويعد «إكسبو 2020 دبي»، من أُولى الفعاليات الضخمة العالمية المُقامة منذ بداية جائحة «كوفيد-19»، وتنطلق فعالياته من الأول من أكتوبر 2021 حتى 31 من مارس 2022.

للإطلاع على الأجنحة الخمسة التي تضمها التجربة، يرجى الضغط على هذا الرابط.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news