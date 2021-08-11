صادرات وإعادة صادرات أعضاء «غرفة دبي» إلى غرب إفريقيا ترتفع 42% في 5 أشهر

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

في مؤشر واضح إلى تعافي ونمو تجارة دبي الخارجية، وانتعاش القطاع التجاري، أظهر تحليل حديث لـ«غرفة دبي» ارتفاع قيمة صادرات وإعادة صادرات أعضاء الغرفة إلى منطقة غرب إفريقيا، خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري (يناير-مايو 2021) بنسبة 42%على أساس سنوي، لتسجل قيمة قياسية قدرها 387 مليون دولار، الأمر الذي أدى إلى أن يبلغ متوسط النمو السنوي المركب 8.4% على مدى العقد الأخير.

وأرجع التحليل، الذي أصدرته «الغرفة» على هامش استعداداتها لتنظيم الدورة السادسة لـ«المنتدى العالمي الأفريقي للأعمال»، الذي تنظمه «غرفة دبي» و«إكسبو 2020 دبي»، النمو في القيمة المعلنة بشكل أساسي، إلى انتعاش النشاط التجاري. كما كشف التحليل أن عدد شهادات المنشأ الصادرة إلى منطقة غرب إفريقيا بلغ 3201 شهادة، خلال الفترة من يناير إلى مايو 2021، بنسبة نمو بلغت 20% على أساس سنوي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

تنويع الأسواق

وبيّن التحليل أن تكوين الوجهات للمصدرين الأعضاء في «غرفة دبي»، التي تستهدف منطقة غرب إفريقيا، شهد تحولاً كبيراً على مدى السنوات الـ10 الماضية، إذ يعدّ التوزيع الحالي أكثر توازناً، وعلامة واضحة على أن مصدري دبي بدأوا في جني ثمار جهودهم السابقة في التنويع والتوسع في الأسواق التي لم تستكشف من قبل.

وأوضح التحليل أنه في السابق، وتحديداً في عام 2011، سيطرت نيجيريا على تجارة أعضاء «الغرفة» مع منطقة غرب إفريقيا بحصة بلغت 67% من إجمالي قيمة صادرات وإعادة صادرات الأعضاء، تلتها غانا بنسبة 12%، وغينيا بنسبة 7%، والسنغال بنسبة 4%.

لكن، وبعد مرور 10 سنوات، تغيّرت الصورة بشكل كبير، لتقدم توزيعاً أكثر توازناً، مع احتفاظ نيجيريا بالمرتبة الأولى بحصة بلغت 32% بسبب سرعة وتيرة زيادة حصة الأسواق الأصغر حجماً، تلتها غانا بنسبة 17%، وساحل العاج وغينيا بنسبة 12% لكل منهما، والسنغال بنسبة 8%، ومالي بنسبة 4%.

تموين المنتجات

ومن حيث تكوين منتجات شهادات المنشأ الصادرة للشحنات المتجهة إلى غرب إفريقيا، أظهر التحليل أن هناك مزيجاً جيد التوازن من المنتجات التي تغطي السلع الاستهلاكية والصناعية، شملت: اللدائن (بحصة 31%) وضمت منتجات هذه المجموعة: قوارير وزجاجات، و«بولي إثيرات»، و«بولي إيثلين»، وأكياس وحقائب من البلاستيك، إضافة إلى الآلات الكهربائية والأجهزة الإلكترونية بحصة 14%، وتضم الأفران الكهربائية، ومجموعات توليد، وأنظمة تحديد المواقع، والهواتف المحمولة، وأنظمة استقبال التلفزيون، ومنتجات أخرى.

وبيّن التحليل أن الأدوات والمعدات الآلية والميكانيكية تمتلك حصة قدرها 13% من الصادرات، وتشمل أكبر منتجات المجموعة أنواعاً محددة من الروافع، لاسيما المستعملة في رفع السيارات، وآلات تكسير الفحم أو الصخر، وآلات حفر الأنفاق، والثلاجات والمجمدات، وأجهزة تكييف الهواء.

وبلغت حصة مجموعة الألمنيوم 6%، وشملت ألواحاً وصفائح وأشرطة من خلائط الألمنيوم، إلى جانب علب المشروبات الغازية وعصائر الفواكه.

فيما تشمل مجموعات المنتجات الأخرى مواد تجميل بنسبة 5%، ومنتجات كيماوية عضوية بنسبة 5%، وحديد وصلب بنسبة 4%، ومركبات وأجزاؤها بنسبة 4%، إضافة إلى الأسماك وأدوات الضبط والتدقيق بحصة 3% لكل واحد منهما.

2.1 مليار دولار سنوياً فرص تصدير غير مستغلة

قال تحليل «غرفة دبي» إن «أحدث التقديرات الصادرة عن مركز التجارة الدولية، تشير إلى أن أمام تجار دبي والإمارات فرصاً لمضاعفة الصادرات وإعادة الصادرات إلى أسواق غرب إفريقيا، إذ توجد فرص تصدير غير مستغلة إلى هذه الأسواق تقدر سنوياً بنحو 2.1 مليار دولار».

وبحسب التحليل، فإن نيجيريا تعدّ في الوقت الحاضر أكبر أسواق المنطقة من حيث الحجم، ومع ذلك لايزال لديها فجوة سنوية من الصادرات تقدر بنحو 544 مليون دولار، حيث يمكن للشركات في دبي الاستفادة منها على المدى القريب. فيما تأتي السنغال في المرتبة الثانية بإمكانات تصدير غير مستغلة بقيمة 397 مليون دولار من الصادرات، تلتها غانا بفجوة قدرها 365 مليون دولار.

ويختتم التحليل بأنه نظراً إلى اتجاه النمو القوي، وحجم الفرص غير المستغلة، وحقيقة أن 447 فقط من المصدرين الأعضاء في «غرفة دبي» تعاملوا تجارياً مع المنطقة، خلال الفترة من يناير إلى مايو 2021، فإن «غرفة دبي» تشجع المزيد من الشركات التجارية على استكشاف أسواق غرب إفريقيا، من خلال التعاون مع المكتب التمثيلي لغرفة دبي في غانا، الذي يوفر الدعم لأعضاء «الغرفة» ويغطي منطقة غرب إفريقيا بأكملها.

• %20 نمواً في عدد شهادات المنشأ التي صدرت لمنطقة غرب إفريقيا، خلال الفترة بين يناير ومايو 2021.

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