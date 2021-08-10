مطار دبي يتوقع مليون مسافر من 12 - 22 أغسطس الجاري

المصدر: أزاد عيشو - دبي

حثت مطارات دبي المسافرين على الاطلاع على أحدث لوائح السفر والتخطيط لرحلاتهم حيث يستعد مطار دبي الدولي لما قد يكون أكثر عطلات نهاية الأسبوع ازدحاما حتى الآن هذا العام.

ومن المتوقع أن يتعامل مطار دبي الدولي مع أكثر من مليون مسافر خلال الأيام الـ 11 المقبلة، من 12 إلى 22 أغسطس الجاري بمتوسط ذروة يومية تبلغ 100 ألف مسافر خلال عطلات نهاية الأسبوع.

وهذه الزيادة هي نتيجة تزامن الذروة الموسمية في نهاية العطلة الصيفية مع عودة العائلات إلى الإمارات مع التسهيل المشروط لدولة الإمارات للوائح السفر للركاب القادمين والعبور "ترانزيت" من العديد من الدول الآسيوية والأفريقية بما في ذلك الهند وقرار المملكة المتحدة بنقل الإمارات إلى "القائمة الصفراء".

وقال عيسى الشامسي نائب الرئيس للعمليات في مطارات دبي اننا على استعداد ونبذل قصارى جهدنا للتأكد من أن الركاب يتمتعون بتجربة آمنة وسلسة في مطار دبي الدولي. ولكن نظرا للتغييرات الأخيرة في متطلبات السفر والتي يمكن أن تختلف غالبا اعتمادا على نقطة البداية ووجهة الرحلة يمكن للمسافرين إحداث فرق كبير في تجربتهم في المطار من خلال اتباع بعض القواعد والنصائح البسيطة.

وأضاف الشامسي أنه نظرا إلى أن عدد الركاب سيكون أعلى بشكل ملحوظ في منطقة الوصول خلال هذه الفترة فمن المهم ألا يتسبب المستقبلين بالازدحام في الطريق في الفناء الأمامي من المبنى وأن يستقبلوا أصدقاءهم وعائلاتهم القادمين براحة باستخدام مواقف السيارات وخدمة صف السيارات".

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