الاتحاد للطيران تقدم عرضاً يصل إلى 40% على الرحلات والإقامة الفندقية

المصدر: أبوظبي - الامارات اليوم

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: تمنح الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، المواطنين والمقيمين الإماراتيين فرصة الاستمتاع بأجمل الوجهات الأوروبية مع خصم يصل إلى 40% على باقات الرحلات شاملة الإقامة الفندقية.

استمتعوا بأطباق التاباس الشهية في مدريد، المناظر الخلابة في جنيف، أو تجربة التسوّق في ميلان، على بعد نقرة واحدة وبأسعار تبدأ من 2495 درهماً. ينتهي العرض في 22 أغسطس وتصلح التذاكر للسفر حتى 5 ديسمبر 2021.

وبفضل برنامج الاتحاد للصحة والسلامة، واجراءات التعقيم الصارمة الذي تطبُقه الناقلة على كافة رحلات الضيوف القادمة والمغادرة والعابرة لأبوظبي، تتميز الاتحاد بتوفير أعلى معايير النظافة والسلامة على امتداد رحلة الضيوف.

ويشمل البرنامج، فريق سفراء الاتحاد للصحة والسلامة، الأول من نوعه على مستوى القطاع، الذي يوفر إرشادات ومعلومات صحية ورعاية أساسية على مدار الساعة سواء قبل الرحلة أو على متن كافة الرحلات، ما يتيح للضيوف مزيدًا من الطمأنينة والثقة أثناء السفر.

كما قامت الشركة بتمديد التأمين الصحي العالمي ضد كوفيد حتى 31 مارس 2022، حيث لا يحتاج الضيف في حالة اكتشاف إصابته بفيروس كوفيد – 19 خلال الرحلة للقلق حول النفقات الطبية وتكاليف الحجر عند السفر مع الاتحاد.

ولجعل السفر أكثر سهولة ويسر، قامت الاتحاد مؤخرا بتوسعة نطاق مبادرة " مُعتَمَد للسفر" لتوفير المزيد من راحة البال للضيوف من خلال السماح لهم بالتحقق من صحة وثائقهم ذات الصلة بكوفيد-19 عبر الإنترنت قبل الوصول إلى المطار. ومع إنهاء إجراءات التحقق مسبقاً، سيتمكن الضيوف من الاستمتاع بخدمة المسار السريع والتوجّه مباشرة إلى مكاتب خدمة "مُعتَمَد للسفر" لتجربة سفر مريحة وسلسة في المطار. للاستفادة من الخدمة، يمكن للضيوف التسجيل من خلال زيارة صفحة "إدارة حجزي" للحصول على كافة المعلومات حول كيفية تقديم الوثائق المطلوبة.

وسيحصل المسافرون على رسالة تأكيد بمجرد اعتماد وثائقهم تماشياَ مع المتطلبات الحكومية ويمكنهم الوصول إلى المطار مطمئني البال بأنهم يلبون كافة متطلبات السفر.

وتنصح الاتحاد جميع الضيوف بالاطلاع قبل السفر على متطلبات السفر الخاصة بكل وجهة عبر موقعها etihad.com. للحجز، يمكن زيارة الموقع etihad.com، أو عبر الاتصال بالرقم 8002324 أو من خلال وكالات السفر المحلية أو الالكترونية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news