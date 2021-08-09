«تنظيم الاتصالات»: لا اختراق للهواتف عبر إجراء أو استقبال المكالمات

المصدر: عبير عبدالحليم ■ أبوظبي

أكدت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، أنه لا صحة لما يتداوله البعض حول اختراق الهاتف عبر المكالمات الهاتفية.

وأوضحت أنه لا صحة إطلاقاً لما يتم تداوله حول استلام مكالمات تستفسر عن مستجدات لقاح «كوفيد-19»، وتسبب اختراقاً للهواتف، وسرقة للصور والملفات الشخصية.

وشددت الهيئة على صفحاتها على وسائل التواصل الاجتماعي، على عدم وجود أي طريقة لاختراق الهاتف أو سرقة البيانات من خلال إجراء أو استقبال المكالمات الهاتفية.

ورصدت «تنظيم الاتصالات» سابقاً عدداً من الرسائل الاحتيالية التي تحتوي روابط مزيفة تصل إلى المستخدمين على شكل رسائل نصية قصيرة على الهواتف، وعبر رسائل «واتس أب»، منتحلة أسماء شركات أو جهات مصرفية، وتطلب من المستخدمين الاتصال على أرقام معينة، والإدلاء ببيانات شخصية وبيانات البطاقة البنكية، بحجة حظر بطاقة الصراف الآلي ليتم الاحتيال عليهم وسرقتهم.

وشددت الهيئة على عدم التعامل مع الروابط المجهولة المنتشرة حالياً عبر البريد الإلكتروني الشخصي، كونها تحتوي على برمجيات خبيثة، ودعت إلى عدم الضغط على مثل هذا الروابط إلا بعد التأكد من الشخص المرسل، لتفادي التعرض لأي برامج خبيثة.

ونصحت المتعاملين، بعدم النقر على الروابط الغريبة أو فتح المرفقات من مصادر لم يتم التحقق منها، كما دعت المستخدمين إلى التأكد من صحة الرسائل النصية، وعدم التواصل عبر الأرقام المذكورة في الرسالة، والتواصل مع الجهة الرسمية من خلال الاتصال المباشر باستخدام الأرقام الموجودة على قنواتها الرسمية.

وأكدت «تنظيم الانتصالات» سابقاً، ضرورة تحديث الأجهزة الإلكترونية والهواتف الذكية، وتحميل تطبيقات مكافحة الفيروسات المحدثة بشكل مستمر، وتجنب استخدام برامج مقرصنة أو الحصول عليها من مواقع غير موثوقة.

• الهيئة نصحت بتحميل تطبيقات مكافحة الفيروسات المحدثة.

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