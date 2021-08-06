«دبي للاستثمار» تسجل 47% ارتفاعاً في أرباحها النصفية الصافية

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت شركة دبي للاستثمار، المدرجة في سوق دبي المالي، أمس، عن ارتفاع أرباحها الصافية بنسبة 47%، لتصل إلى 302 مليون درهم للنصف الأول من العام الجاري المنتهي في 30 يونيو 2021، مقارنة بـ205 ملايين درهم للفترة نفسها من العام الماضي.

وأرجعت الشركة، في بيان، هذا الارتفاع بشكل رئيس إلى تحسن أداء الشركة في قطاعات التصنيع والمقاولات والاستثمارات.

ووفقاً للشركة، فقد ارتفع إجمالي الدخل للفترة المذكورة بنسبة 51%، ليصل إلى 1.72 مليار درهم، مقارنة بـ1.14 مليار درهم للفترة عينها من العام الماضي، بفضل نمو مبيعات المجموعة في قطاع العقارات.

ولفتت النتائج إلى استحواذ «دبي للاستثمار» على حصة إضافية بنسبة 21.53% في الشركة الوطنية للتأمينات العامة، خلال النصف الأول من عام 2021. كما استحوذت لاحقاً على حصة بنسبة 15.19% في الشركة.

وقال نائب رئيس مجلس الإدارة وكبير المسؤولين التنفيذيين في «دبي للاستثمار»، خالد بن كلبان: «يسرنا أن تثمر أنشطتنا خلال النصف الأول من عام 2021 عن مثل هذا النمو المتكامل والواعد».

وتابع: «سنبقى على التزامنا بتنويع استثماراتنا في قطاعي الرعاية الصحية والتعليم، مع التركيز أيضاً على العقارات، بما في ذلك التطوير المستمر للمجمعات السكنية متعددة الاستخدامات في (تلال مردف)، والفجيرة. ونواصل أيضاً استكشاف فرص النمو المستدام عبر جميع القطاعات التي نعمل فيها».

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