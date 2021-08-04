«أسبوع النفط الإفريقي» و«غازتك» ينتقلان من جنوب إفريقيا وسنغافورة إلى دبي

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

تستضيف دبي العديد من الفعاليات المهمة خلال الأشهر المقبلة، من أبرزها «أسبوع النفط الإفريقي» Africa Oil Week. وتم نقل نسخة العام الجاري إلى دبي، حيث كانت تستضيفها جنوب إفريقيا في العادة، ما يتيح للحضور الفرصة للمشاركة في مناقشات مهمة، وعقد صفقات تجارية، مستفيدين من دبي كوجهة توفر بيئة آمنة.

كما تقرر نقل مؤتمر ومعرض «غازتك» Gastech من سنغافورة إلى دبي، والذي يعد واحداً من أكبر المعارض والمؤتمرات في العالم المتخصصة بشؤون الغاز والغاز الطبيعي المسال والهيدروجين.

وقال مدير فعالية «أسبوع النفط الإفريقي»، كريس هول: «اخترنا نقل مؤتمر أسبوع النفط الإفريقي إلى دبي لعام 2021 بشكل مؤقت، بسبب التقدم الاستثنائي الذي أحرزته دولة الإمارات في برنامج التطعيم. وكذلك لأن دبي تُعدُ أيضاً مركزاً مالياً رائداً في الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا، وتقدم لنا الفرصة للحضور ولقاء أصحاب رؤوس المال الجدد، ما يدفع عجلة الاستثمار في إفريقيا».

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