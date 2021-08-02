طيران رجال الأعمال يبدأ تلقي طلبات رحلات لـ «إكسبو 2020 دبي»

المصدر: أزاد عيشو ■ دبي

كشف اتحاد الطيران الخاص في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا «ميبا»، أن شركات الطيران الخاص ورجال الأعمال، بدأت بتلقي الكثير من طلبات رحلات الطيران الخاص إلى دبي خلال فترة انعقاد معرض «إكسبو 2020 دبي».

وذكر الاتحاد أن الطلب على الطيران الخاص ورجال الأعمال ينقسم إلى جزأين: الأول للوفود الرسمية، والثاني للشركات ورجال الأعمال الذين سيزورن دبي خلال فترة المعرض، مشيراً إلى أن «إكسبو 2020 دبي» أول معرض دولي من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، ولذلك يتوقع وعلى غرار المعارض السابقة في الأسواق الأخرى، ارتفاع معدل استخدام رحلات الطيران الخاص ورجال الأعمال.

وتفصيلاً، توقع رئيس مجلس إدارة اتحاد الطيران الخاص في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا «ميبا»، علي النقبي، أن يرتفع الطلب على الطيران الخاص ورجال الأعمال إلى مستويات كبيرة خلال فترة انعقاد معرض «إكسبو 2020 دبي» مطلع أكتوبر المقبل، مشيراً إلى أن الشركات تلقت الكثير من الطلبات بخصوص رحلات خاصة إلى دبي خلال فترة الحدث الدولي.

وكشف النقبي لـ«الإمارات اليوم» أن هناك الكثير من الحجوزات من مختلف الدول إلى دبي خلال هذه الفترة، لافتاً إلى أن الطلب على الطيران الخاص من قبل الحكومات والوفود الرسمية سيشهد النمو الأكبر خلال الفترة المقبلة. وأكد أن القطاع سيواصل التعافي من تداعيات جائحة «كوفيد-19»، ومن المتوقع تسجيل معدلات نمو في الأشهر المقبلة.

وأشار النقبي إلى وجود تنسيق بين اتحاد الطيران الخاص في الشرق الأوسط و«إكسبو 2020 دبي» بهذا الخصوص، لتوفير الخدمات اللازمة للقادمين إلى المعرض، مؤكداً أن الشركات العاملة في تخطيط الرحلات لديها بيانات قوية لمستويات الطلب خلال الأشهر المقبلة.

وتابع النقبي أن حركة الطيران الخاص في مطار آل مكتوم الدولي واصلت نموها الكبير خلال العام الجاري 2021، لافتاً إلى أن مبنى الطيران الخاص في منطقة الطيران بـ«دبي الجنوب»، مخصص للطائرات الخاصة، ويمتاز بطاقة استيعابية كبيرة لاستقبال مختلف أنواع الطائرات، ويضم أفضل الخدمات، كما يمتاز المبنى بقربه من موقع «إكسبو 2020 دبي».

وشدد النقبي على أن شركات الطيران الخاص ورجال الأعمال، تتطلع إلى الاستفادة من الفرص التي يوفرها المعرض على غرار مختلف قطاعات الأعمال، لافتاً إلى أن الطلب على الطيران الخاص ورجال الأعمال ينقسم إلى جزأين: الأول للوفود الرسمية، والثاني للشركات ورجال الأعمال الذين سيزورن دبي خلال فترة المعرض.

وقال: «(إكسبو 2020 دبي) أول معرض دولي من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، ولذلك نتوقع على غرار المعارض السابقة في الأسواق الأخرى أن يرتفع معدل استخدام رحلات الطيران الخاص ورجال الأعمال».

وذكر النقبي أن هناك فرص نمو كبيرة أمام قطاع الطيران الخاص في المنطقة، لافتاً إلى أن توقعات النمو في المنطقة إيجابية للغاية على عكس الأسواق الأخرى، في وقت تلجأ فيه الشركات العاملة في المنطقة إلى مراجعة خطط نموها بشكل مستمر بناء على الطلب.

مشروع محمد بن راشد للطيران

أعلن مشروع محمد بن راشد للطيران في «دبي الجنوب» في وقت سابق، أن حركة الطيران الخاص واصلت نموها المذهل خلال العام الجاري 2021، محققة زيادة جاوزت نسبتها 346% في النصف الأول من العام 2021، لتصل إلى 8088 رحلة جوية مقارنة بـ1811 رحلة في النصف الأول من العام 2020، و3056 رحلة في النصف الأول من العام 2019.

يذكر أن مشروع محمد بن راشد للطيران، طُوّر ليكون مركزاً لمختلف أنواع الصيانة ووجهة للتدريب والتعليم. ويسعى المشروع إلى تعزيز الصناعات الهندسية لتحقيق رؤية الإمارة بجعلها مركزاً رائداً لقطاع الطيران.

• الطلب على الطيران الخاص من قبل الحكومات والوفود الرسمية سيشهد النمو الأكبر خلال الفترة المقبلة.

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