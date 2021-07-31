أرباح «أمازون» تزيد 48% في الربع الثاني من 2021

المصدر: سان فرانسيسكو ■ أ.ف.ب

حقّقت «أمازون»، 7.8 مليارات دولار من الأرباح الصافية في الربع الثاني من العام الجاري، بزيادة 48% على الفصل ذاته من السنة الماضية، مستفيدة من التجارة الإلكترونية والخدمات السحابية التي لم تسجل أي تباطؤ، رغم رفع القيود الصحية.

غير أن الشركة العملاقة تراجعت في البورصة بعد إغلاق «وول ستريت»، أول من أمس، بسبب إعلانها إيرادات بقيمة 113 مليار دولار، عكست ارتفاعاً بنسبة 27%، غير أنها تبقى أدنى من توقعات المحللين بمليارين.

وقالت الشركة، خلال مؤتمر للمحللين، إنها واجهت صعوبة في تقييم وطأة «كوفيد 19» على نشاطاتها في الفصول الماضية.

وتابعت: «تخطينا بصورة عامة توقعاتنا، لكن كون الناس يتلقون اللقاح لعب دوراً، فهم يتنقلون أكثر، ولم يعودوا يتسوقون على الإنترنت حصراً، ويمضون المزيد من الوقت في الخارج، فيما يخصصون وقتاً أقل للتسوق، وهذا أمر جيد جداً».

وأكدت المجموعة، في بيان، عرضت فيه نتائجها: «قام مشتركو (برايم) في 20 دولة خلال (برايم داي) بادخار وإنفاق مبالغ تفوق أي يوم سابق، فاشتروا 250 مليون منتج».

وتتوقع شركة «إي ماركتر» لأبحاث السوق، أن تسجل «أمازون» في 2021 مبيعات عالمية، بقيمة 626.6 مليار دولار، بزيادة 26%، ما يمثل 12.7% من السوق العالمية للتجارة الإلكترونية.

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