بيع 22 منزلاً فاخراً بدبي بقيمة 1.3 مليار درهم

المصدر: مدحت السويفي – دبي

أظهر تقرير لشركة "نايت فرانك" المتخصصة في الأبحاث العقارية، إتمام السوق العقاري في دبي لـ 22 صفقة عقارية في فئة المنازل الفاخرة خلال الشهور الخمس الأولى من العام الجاري مقابل ثمانية منزل في نفس فترة المقارنة.

ولفت التقرير إلى أن قيمة إجمالي إنفاق الأثرياء على شراء المنازل الفاخرة في دبي ارتفع بنسبة كبيرة خلال الخمس شهور الأولى من العام الجاري، حيث ارتفع من 115 مليون دولار ، (422 مليون درهم)، إلى 358 مليون دولار (1.31 مليار درهم).

وشار التقرير الذي تناول مبيعات هذه المنازل في عدد من العواصم العالمية مثل نيويورك، ولوس أنجلوس، سنغافورة، هونج كونج، لندن وسيدني، إلى أن عودة الحياة الطبيعية إلى دبي ساهم في جذب المزيد من الأثرياء إليها، ولاسيما بعد نجاح عملية التطعيم ووصوله إلى الغالبية العظمى من السكان.

وأوضح التقرير أنه صنًف هذه المنازل بتلك التي تتعدى قيمتها الـ 10 ملايين دولار (36.7 ملايين درهم).

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