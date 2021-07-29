«أبوظبي الأول»: 5.4 مليارات درهم أرباحاً نصفية صافية

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

أعلن بنك أبوظبي الأول، أمس، عن نتائجه المالية للنصف الأول 2021، كاشفاً عن تحقيق المجموعة صافي أرباح بلغ 5.4 مليارات درهم في نهاية النصف الأول من عام 2021، بارتفاع نسبته 11% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020.

نتائج قوية

ووفقاً للبيان، فقد حققت المجموعة نتائج مالية قوية، إذ سجل صافي أرباح الربع الثاني من العام الجاري 2.9 مليار درهم، بارتفاع نسبته 16% مقارنة بالربع الأول، وبنسبة 19% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020.

وبلغ العائد السنوي على السهم 96 فلساً، بارتفاع نسبته 14% مقارنة بالنصف الأول من عام 2020، فيما بلغت الإيرادات التشغيلية 9.6 مليارات درهم في نهاية النصف الأول من عام 2021، بارتفاع نسبته 2% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020.

بدورها، بلغت مخصصات انخفاض القيمة 1.1 مليار درهم، وهي أقل بنسبة 36% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020، وبلغت التكاليف التشغيلية 2.8 مليار درهم، بارتفاع نسبته 7% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020، في ظل تواصل الاستثمارات الاستراتيجية وتعزيز البنية التحتية الرقمية.

الأصول والودائع

وأظهرت النتائج المالية معدلات قوية تعكس قوة الميزانية العمومية، إذ بلغ إجمالي الأصول 944 مليار درهم، بارتفاع نسبته 3% بنهاية النصف الأول من عام 2021، في وقت بلغت ودائع المتعاملين 575 مليار درهم، بارتفاع نسبته 6% بنهاية النصف الأول من عام 2021، وبنسبة 1% مقارنة بالربع الأول.

بدورها، بلغت القروض والسلفيات 399 مليار درهم، بارتفاع نسبته 3% خلال النصف الأول من عام 2021. كما حافظت المجموعة على معدلات سيولة مرتفعة، إذ بلغ معدل تغطية السيولة 119%، وبلغت نسبة القروض المتعثرة 3.9%، في حين بلغت نسبة تغطية المخصصات 97%.

وقالت الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول، هناء الرستماني، إن النتائج القوية للمجموعة، خلال النصف الأول من عام 2021، خير دليل على نجاح جهود التخطيط والتنفيذ لأولوياتنا الاستراتيجية، وعلى قدرتنا على تعزيز مكانتنا التنافسية، والاستفادة من الفرص التي نتجت عن تحسن ظروف السوق.

وتابعت: «واصل البنك تميزه على الصعيد الدولي، وحقق تقدماً ملحوظاً في استراتيجيته الرامية إلى تعزيز حصته السوقية، وتوسيع أعماله في الأسواق المستهدفة في المنطقة؛ فحققت الإيرادات من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ارتفاعاً بنسبة 67% في الربع الثاني من عام 2021، وبنسبة 51% في النصف الأول من العام، بفضل أعمال البنك في السعودية ومصر، التي تمثل حالياً نحو نصف إيرادات البنك من الأعمال الدولية».

نمو الإيرادات

بدوره، قال رئيس الشؤون المالية لمجموعة بنك أبوظبي الأول، جيمس بورديت: «تمكنا من تحقيق هذه النتائج القوية بفضل نمو الإيرادات التي ارتفعت بنسبة 18% مقارنة بالربع الأول، نتيجة الأداء المتميز لأعمال مجموعة الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار، والأفراد، فضلاً عن ارتفاع إسهام إيرادات العمليات الدولية عقب الاستحواذ على بنك (عودة مصر)».

وأكد أن البنك حافظ على مستويات سيولة جيدة، وواصل تنويع أرباح الميزانية العمومية لتعزيز عائدات المجموعة».

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