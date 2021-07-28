1.1 مليار درهم صافي أرباح "أبوظبي الإسلامي" خلال النصف الأول

المصدر: أبوظبي ــ الإمارات اليوم

حقّق مصرف أبوظبي الإسلامي، نتائج مالية قوية خلال النصف الأول من عام 2021. وارتفع صافي الأرباح بنسبة 89% على أساس سنوي، ليبلغ 1.109 مليار درهم مقارنةً مع 588 مليون درهم خلال النصف الأول من عام 2020.

ويشير نمو صافي الأرباح إلى الأداء القوي لمختلف مجالات أعمال المجموعة والمدعوم بارتفاع إجمالي إيرادات المصرف بنسبة 3.4% لتبلغ 2.644 مليار درهم، مقارنة مع 2.557 مليار درهم في نفس الفترة من العام الماضي.

ويعزى نمو الإيرادات إلى زيادة في الدخل من غير الأنشطة التمويلية بنسبة 19% مدفوعةً بارتفاع دخل الرسوم بنسبة 11%.

وساهم في تحقيق تلك النتائج القوية تراجع النفقات التشغيلية بنسبة 8% مع تحسُّن معدل التكلفة إلى الدخل بنسبة 5% بسبب التطبيق الناجح لمبادرات التكنولوجيا الرقمية التي ساعدت على تقليل تكلفة المبيعات واستقطاب العملاء إضافة إلى تبسيط العمليات الداخلية. كما استمر المصرف في الحفاظ على قوة وثبات ميزانيته العمومية مع نمو إجمالي الأصول بنسبة 5% مدفوعاً بشكل أساسي بنمو الودائع بنسبة 7% وارتفاع تمويل العملاء بنسبة 3% مقارنةً بالنصف الأول من عام 2020.

وقال جوعان عويضة سهيل الخييلي رئيس مجلس الإدارة: "يُسعدنا تحقيق هذه النتائج المالية المتميزة خلال النصف الأول من عام 2021 بينما نواصل تسجيل أداء تشغيلي قوي في جميع وحدات الأعمال. ورغم التحديات المستمرة في السوق، حقّق مصرف أبوظبي الإسلامي نمواً قوياً على أساس سنوي مدعوماً بزيادة إيجابية في إجمالي أصولنا وإيراداتنا وصافي أرباحنا إلى جانب الحفاظ على ميزانية عمومية قوية وسيولة وفيرة ومعدلات ممتازة لرأس المال. كما نمت العوائد على حقوق المساهمين لتصل إلى ما يقارب 14%، مما يتماشى مع التزامنا بتعزيز الربحية وتحقيق قيمة أعلى لمساهمينا".

من جانبه، قال محمد عبدالباري الرئيس المالي للمجموعة: "نجح مصرف أبوظبي الإسلامي في تسجيل نتائج قوية خلال النصف الأول من عام 2021، فارتفع صافي الأرباح بنسبة 89% ليصل إلى 1.1 مليار درهم، مما يشكّل دليلاً إضافياً على مضيّ مصرف أبوظبي الإسلامي بخطى ثابتة عبر جميع وحدات أعماله نحو تحقيق الربحية المستدامة في خضمّ بيئة اقتصادية مليئة بالتحديات والتقلبات. ويسعدني نمو الايرادات بنسبة 3.4% على أساس سنوي مدفوعاً بارتفاع تمويلات العملاء ومصادر الدخل الأخرى من غير الأنشطة التمويلية، مثل الرسوم والعمولات وإيرادات الاستثمار".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news