5.7 مليار درهم حجم التصرفات العقارية في عجمان خلال النصف الأول

المصدر: مدحت السويفي – دبي

كشفت الإحصائيات العقارية الصادرة عن دائرة الأراضي و التنظيم العقاري في عجمان أن قيمة التصرفات العقارية بلغت 5.7 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري في حين بلغ حجم التداول 2.99 مليار درهم من إجمالي 3026 عملية تداول بنسبة نمو قدرت بـ 91.7% مقارنة بنفس الفترة من العام 2020 والتي شهدت تسجيل 1578 عملية تداول ,كما نجحت الدائرة خلال الفترة ذاتها في إنجاز 10423 معاملة بنمو بلغ 72.4% مقارنة مع 6045 معاملة تم إنجازها خلال نفس الفترة من العام 2020 .

وأوضح مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري، سعادة المهندس عمر بن عمير المهيري، أن هذه الأرقام والإحصائيات تؤكد صلابة السوق العقاري في إمارة عجمان الذي حافظ على قدرته التنافسية وشهد انتعاشا ملحوظاً منذ مطلع العام الجاري بالنظر للفرص الاستثمارية المتاحة والتسهيلات التي وفرتها الحكومة لرجال الأعمال والمستثمرين, فضلاً عن مستوى جودة الخدمات الحكومية المقدمة وسرعة وسهولة إنجاز المعاملات.

كما أكد المهيري أن التعامل السريع والإيجابي لحكومة عجمان مع تداعيات جائحة كورونا من خلال الحزم الإقتصادية الداعمة عزز ثقة المستثمرين وساهم بشكل فعال في تكيف السوق العقاري في إمارة عجمان مع المتغيرات التي فرضتها الجائحة

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