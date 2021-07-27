«ستاندارد كاربتس».. أكبر مصانع السجاد في العالم يتوسع بدبي

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت شركة «ستاندارد كاربتس»، أكبر منتج ومصدر للسجاد والموكيت والعشب الصناعي في الإمارات، عن خطة لتوسيع مصنعها الحالي في مدينة دبي الصناعية، ليصبح أحد أكبر مصانع السجاد في العالم والمنطقة، عند اكتماله عام 2023.

وستمتد المنشأة الحديثة على مساحة أرض إجمالية تزيد على ثلاثة ملايين قدم مربعة، وستتيح لـ«ستاندارد كاربتس» زيادة طاقتها الإنتاجية بنسبة 40%، وإنتاج 400 طن إضافي من الخيوط شهرياً ضمن المرحلة الأولى من المشروع.

وأكد بيان صدر، أمس، أن هذا التوسع يمثل خطوة مهمة، إذ ستشغل «ستاندارد كاربتس» واحداً من أكبر مصانع السجاد والأرضيات تحت سقف واحد في العالم، وبمساحة بناء إجمالية قدرها 1.6 مليون قدم مربعة، بما يدعم مبادرة «مشروع 300 مليار»، ويعزز مكانة وسُمعة المنتجات التي تحمل علامة «صنع في الإمارات»، ويرسخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للصناعة والإنتاج، كما سيسهم عند اكتماله في دعم نمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة.

وقال الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في «دبي القابضة لإدارة الأصول»، عبدالله بالهول، إنه من خلال الجمع بين التقنيات المتقدمة والتصميم المتميز والابتكار المستدام، أصبحت «ستاندارد كاربتس» أكبر منتج في الدولة لسجاد النول العريض، معرباً عن ثقته بأن هذا التوسع سيسهم في تعزيز النشاط الصناعي في الدولة، ويعزز مكانة دبي مركزاً تجارياً وصناعياً عالمياً.

وأضاف: «نشهد تزايداً متسارعاً في الثقة العالمية بالمنتجات الإماراتية عالية الجودة، مع توسع الإنتاج والصادرات المحلية، مدعومة ببيئة أعمال متكاملة تتيح سهولة ممارسة الأعمال، وتوافر البنية التحتية المتقدمة، وشبكة طرق ومواصلات متكاملة وخدمات لوجستية متقدمة، وكل ذلك أتاح لـ(ستاندارد كاربتس) إمكانية التعامل التجاري والتصدير إلى أكثر من 60 دولة».

بدوره، قال المدير العام لمدينة دبي الصناعية، سعود أبوالشوارب، إن الصناعات التحويلية في دولة الإمارات توسعت بسرعة خلال السنوات الأخيرة، لتصبح محركاً رئيساً لاقتصاد الدولة القائم على المعرفة والابتكار.

وأضاف: «مع كونها أول شركة منتجة للسجاد في البلاد، فإنه يسعدنا أن تبادر شركة تمتلك إرثاً عريقاً بتوسعة مصنعها الضخم لدينا، الأمر الذي يؤكد مجدداً الإمكانات الهائلة التي تمتلكها دبي في مجالات التصنيع والسير بخطوات ثابتة لتحقيق رؤية قيادتنا».

في السياق نفسه، قال رئيس مجلس إدارة «ستاندارد كاربتس»، جولو واني، إن الشركة حققت نمواً هائلاً منذ إنشاء أكبر مصنع للسجاد في المنطقة داخل مدينة دبي الصناعية عام 2014.

سقف ضخم للطاقة الشمسية

يصبح مصنع «ستاندارد كاربتس» الجديد أحد أكبر مصانع السجاد المنفردة في العالم. وسيستفيد من أحدث تطورات معدات وتقنيات صناعة السجاد، بما يشمل غزل الخيوط ونسجها، ومرافق التثبيت الحراري داخل المصنع. وسينتج المصنع طاقة متجددة تلبي أكثر من ثلث استهلاكه من الكهرباء مع سقف ضخم يولد الطاقة الشمسية، إضافة إلى تحويل النفايات وتدويرها، وترشيد استهلاك المياه عبر حلول ذكية.

كما سيوسع الإنتاج إلى حد كبير، حيث تنتج الشركة أكثر من 1000 منتج للأرضيات بمجموعة مختارة من الأنماط والألوان المتميزة.

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