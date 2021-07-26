استقبال طلبات الترشّح لنسخة «إكسبو 2020» من جائزة «بي آي إي كوزموس»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلن المكتب الدولي للمعارض، عن بدء قبول طلبات الترشيح لنسخة «إكسبو 2020 دبي» من جائزة «بي آي إي – كوزموس» للمشروعات غير الربحية التي تتجاوب مع شعار «تواصل العقول وصنع المستقبل». وتهدف الجائزة للترويج للمشروعات غير الربحية التي يقدمها الأفراد والمؤسسات، والتي تجسد الأهداف الأساسية للشعار العام لإكسبو 2020 دبي وموضوعاته الفرعية المتمثلة في (الفرص والتنقل والاستدامة).

ويمكن لأصحاب المشروعات التي تحقق شروط الجائزة تقديم طلبات الترشيح من خلال ملء استمارة الترشّح باللغتين الإنجليزية أو الفرنسية قبل تاريخ 31 أغسطس 2021، علماً بأنه سيتاح لأصحاب المشروعات التي سيتم ترشيحها تقديم أعمالهم وإنجازاتهم خلال «إكسبو 2020»، على أن يتم اختيار المشروع الفائز من قبل لجنة تحكيم دولية، ليتم الإعلان عنه في 30 مارس 2022. وسيحظى المشروع الفائز بتبرع مادي تبلغ قيمته 20 ألف يورو.

وتُعد جائزة «بي آي إي – كوزموس»، نتاج تعاون مشترك بين المكتب الدولي للمعارض ومؤسسة «إكسبو 90» اليابانية، بهدف الاحتفاء بذكرى إكسبو 1990 أوساكا، وشعاره «التعايش المتناغم بين الطبيعة والبشر». وتم تقديم هذه الجائزة في كل معارض إكسبو الدولية وإكسبو المتخصصة منذ عام 2008، وذلك بهدف تسليط الضوء ودعم المشروعات التي تروّج لشعار إكسبو والقيم الجوهرية لمؤسسة «إكسبو 90». وخلال «إكسبو 2015 ميلان»، الذي تم تنظيمه تحت شعار «تغذية الكوكب: طاقة للحياة»، ذهبت جائزة «بي آي إي – كوزموس» لمشروع «نظام غذائي مفيد ومستقبل مستدام لأطفال هاييتي» الذي قدمته منظمة «سيسال» غير الحكومية. بينما ذهبت الجائزة خلال «إكسبو 2017 آستانة» المتخصص، والذي أقيم تحت شعار «طاقة المستقبل»، إلى جامعة «ليسوتو» الوطنية، لمبادرتها الهادفة إلى تصميم وبناء ألواح شمسية منخفضة التكاليف.

ومن الأول من أكتوبر 2021 إلى الـ31 من مارس 2022، يرحب «إكسبو 2020 دبي»، أول إكسبو دولي يتم تنظيمه في الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا، بزواره من جميع أنحاء العالم، ليسهموا في صنع عالم جديد، حيث يجمع 191 دولة في مكان واحد لإعادة تشكيل المستقبل. ومن خلال شعاره «تواصل العقول وصنع المستقبل»، الذي يركّز على ثلاثة موضوعات رئيسة، الفرص والتنقل والاستدامة، سيكون «إكسبو 2020»، الحدث العالمي الأكثر تأثيراً لاحتضان الابتكار والأفكار الجديدة الملهمة.

• الجائزة تجسد الأهداف الأساسية للشعار العام لـ«إكسبو 2020 دبي» وموضوعاته (الفرص والتنقل والاستدامة).

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