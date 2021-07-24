8.8 مليارات درهم إجمالي استثمارات «ديوا» في قطاع نقل الكهرباء

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أفادت هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا»، بأن القيمة الإجمالية لاستثمارات الهيئة في قطاع نقل الكهرباء تصل إلى 8.8 مليارات درهم، منها ملياري درهم لمشروعات النقل الرئيسة، جهد 400 كيلوفولت، و6.8 مليارات درهم لمشروعات النقل الرئيسة جهد 132 كيلوفولت، مشيرة إلى أنها دشنت ثلاث محطات نقل كهرباء رئيسة جديدة خلال العام الجاري.

وتفصيلا، دشنت هيئة كهرباء ومياه دبي، ضمن جهودها لتوفير خدمات الكهرباء والمياه وفق أعلى معايير التوافرية والاعتمادية والكفاءة، ثلاث محطات نقل كهرباء رئيسة جديدة بقدرة تحويلية 450 ميغافولت أمبير، بالإضافة إلى 35 كيلومتر من الكابلات الأرضية، جهد 132 كيلوفولت لربطها بشبكة النقل الرئيسة. وبلغت القيمة الإجمالية للمشروعات التي تم تدشينها خلال شهري مايو ويونيو أكثر من 430 مليون درهم. وتغذي هذه المحطات مناطق البرشاء الأولى، ومردف، ووادي الصفا الثانية. وتطلّب إنجاز هذه المحطات أكثر من 4 ملايين ساعة عمل آمنة باستخدام أحدث التقنيات المعتمدة عالمياً مع ضمان أعلى معايير الأمن والسلامة.

وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير: «نعمل في إطار رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لتوفير بنية تحتية متطورة ومتكاملة للكهرباء والمياه لتلبية الطلب المتزايد ومواكبة احتياجات التنمية المستدامة في دبي. ويأتي تدشين محطات النقل الجديدة ضمن جهود الهيئة لرفع قدرة وكفاءة وجاهزية شبكة نقل الكهرباء في الإمارة للوفاء بالاحتياجات المستقبلية للمتعاملين والمطورين وقطاعات الأعمال، مع توفير هامش احتياطي مناسب، بالاعتماد على أحدث التقنيات الذكية، وذلك في إطار جهود الهيئة لتعزيز التحول الرقمي في جميع عملياتها الخدماتية والتشغيلية. وتصل القيمة الإجمالية لاستثمارات الهيئة في قطاع نقل الكهرباء إلى 8.8 مليارات درهم، منها ملياري درهم لمشروعات النقل الرئيسة، جهد 400 كيلوفولت، و6.8 مليارات درهم لمشروعات النقل الرئيسة جهد 132 كيلوفولت».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news