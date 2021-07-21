"إكسبو 2020 دبي "ينظم برنامج فعاليات وعروض شاملة على مدار 182 يوما

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أفاد "إكسبو 2020 دبي" بأنه سيتم تنظيم برنامج متنوع للفعاليات والعروض الترفيهية على مدار 182 يوما، في موقع المعرض بمناظرَ، وأصوات، وإيقاعات، ومذاقات لا تفوَّت من جميع أنحاء العالم.

وأكد أنه لن يتشابه يومان في إكسبو 2020، ولن تكفي زيارة واحدة لأول إكسبو دولي تشهده المنطقة.

وستقدَّم الأفلام والموسيقى، والفعاليات الثقافية، والتجارب الغامرة، والفعاليات الفنية، والبرامج الرياضية، والمسيرات، وعروض الدُمى، والمسابقات الشعرية، وغيرها الكثير، الترفيه والمُتعة للكبار والأطفال من جميع الأعمار، عبر أنشطة وتجارب ستترك أثرا رائعا يدوم في حياة كل شخص يمر عبر بوابات إكسبو.

ويقدم إكسبو 2020 دبي، برنامجا حافلا بالعروض الترفيهية التي تحييها نخبة من نجوم الفن، بما في ذلك أوركسترا الفردوس النسائية الأولى من نوعها بقيادة الموسيقار الحائز جائزة أوسكار إيه. آر. رحمن؛ ونجمة بوليوود سونام كابور؛ والمطرب الشهير راغب علامة؛ إلى جانب حشد من النجوم العالميين المعروفين.

ويشمل البرنامج أيضا مجموعة من الأصوات والفعاليات الموسيقية من جميع أنحاء العالم، تضم عازف البيانو والملحن الإيطالي الشهير لودوفيكو إناودي، والفرقة النيوزيلندية سيكس سيكستي، التي لُقبت بأكبر فرقة في العالم أثناء جائحة كوفيد، حيث تمكّنت من إقامة حفلات موسيقية لعشرات الآلاف من الأشخاص في بلدانهم، وموسيقى أكابيلا الكرواتية، والفرقة الموسيقية إكسبو هاوس باند التي ستُمتع الضيوف يوميا بمقطوعاتها الموسيقية العالمية الرائعة.

وسيصحب إكسبو 2020، الجماهير في جولة سريعة للتعرف إلى بعض أكثر الرقصات جاذبية في العالم، مع سرد قصص فريدة ومذهلة، بما في ذلك فن الباليه المذهل والشهير بأداء فرقة بولشوي الروسية، والعروض الراقصة أفريكان سيركس ودانس إكسترافاغانزا التي تقدمها فرقة الرقص ساراكاسي أولستارز، وفرقة رقص الهيب هوب العالمية الحاصلة على بطولة العالم ثلاث مرات ذا رويال فاميلي، التي اكتسبت شهرة عندما ظهرت في الفيديو الموسيقي "سوري" لـجاستن بيبر.

ومع وجود مقاعد مستوحاة من الخط العربي، سيُنظَّم معرض في الهواء الطلق يجمع قطع فنية استثنائية مصنوعة بأيدي 11 فنانا رائدا، من ضمنهم الفنانة الكويتية منيرة القادري، والفنان الدانمركي الأيسلندي أولافور إلياسون، والفنان النيجيري البريطاني ينكا شونيبار، ومعروضات ثقافية من دول أخرى مثل غينيا، وماليزيا، وأوغندا، حيث ستتحول ساحات إكسبو إلى معرض فني حيّ.

ويمكن لعشاق الأفلام الاستمتاع بعروض الأفلام الليلية، والتجارب المسرحية الغامرة، والعرض المسرحي البالغة مدته 15 دقيقة الفتى والحصان، وهو تكريم لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ويحمل رسالة تدعو إلى الثقة في النفس.

وعبر تطبيق برنامج الرياضة واللياقة المكثف، سيُتاح لعشاق الرياضة فرصة الالتقاء بأبطال رياضتَي كرة القدم والكريكت، واستكشاف رياضة الكرة الجديدة تكبول التي تُمارس على طاولة منحنية، والمشاركة في جلسات اللياقة البدنية اليومية في مركز إكسبو للياقة البدنية والرفاهية، الذي يَعد بأن يكون خلية نشاط لرفع مستوى هرمون الإندورفين في الجسم.

وسيُتاح للزوار أيضا فرصة التعرف إلى أطول تدريب في العالم على الفن القتالي البرازيلي جيو جيتسو، ومشاهدة فريق كرة السلة المتميز هارلم غلوبتروترز أثناء أداء استعراضهم بكرة السلة.



وعبر برنامج متنوع وشامل في الوقت نفسه، سيكرِّم إكسبو 2020، الشاعرة الإماراتية عوشة بنت خليفة، وسيعرّفكم إلى بعض أصحاب أذكى العقول في العالم فيما يتنافسون على بطولة العالم للشطرنج.

وأثناء الاحتفال معا بكل يوم من الأيام الوطنية البالغ عددها 191 يوما، ستحتفى الدول أيضا بمجموعة متنوعة من الأيام الدولية. فستجمع المكسيك شمل الأحياء بأرواح موتاهم في يوم الموتى، وستُزيَّن السماء بلوحة فنية صاخبة.

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