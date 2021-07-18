«إكسبو 2020 دبي» يبدأ بيع التذاكر ويتيح فرصاً للفوز بحضور حفل افتتاحه

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلن «إكسبو 2020 دبي» عن طرحه تذاكر الحدث العالمي المرتقب، الذي ينظم للمرة الأولى في تاريخه ببلد عربي، مع إتاحة فرص للفوز بحضور حفل افتتاحه.

وسيدخل كل من يبلغ عمره 18 عاماً أو أكثر، ممن يشترون تذكرة موسمية أو عائلية لإكسبو 2020، قبل 14 أغسطس المقبل، السحب للحصول على فرصة الفوز بدعوة له ولضيف من اختياره، لحضور حفل الافتتاح المخصص للمدعوين فقط، مساء 30 سبتمبر 2021. وسيجري الإعلان عن 50 فائزاً في الأسبوع الأول من سبتمبر المقبل، عبر قنوات التواصل الاجتماعي لـ«إكسبو 2020».

وسيتضمن الحفل الافتتاحي، الذي يشكّل تتويجاً لجهود ما يقرب من 10 سنوات من التخطيط والإعداد لـ«إكسبو 2020» عروضاً مرئية مبهرة، وأخرى استعراضية عالمية المستوى، وسيقام في ساحة الوصل، التحفة المعمارية التي تشكل قلب «إكسبو» النابض، والتي ستكون قبتها أكبر شاشة عرض بنطاق 360 درجة في العالم.

الشعار الرئيس

والحفل مستوحى من الشعار الرئيس لـ«إكسبو 2020» «تواصل العقول وصنع المستقبل»، وموضوعاته الفرعية الثلاثة، ليدعو العالم إلى الانضمام لرحلة الفرص المتاحة للبشرية، والارتقاء إلى أعلى مستويات التنقل، وسبر آفاق الاستدامة.

وقال المتحدث الرسمي باسم «إكسبو 2020 دبي» نائب رئيس الاتصال، محمد عيسى الأنصاري: «سيكون انطلاق (إكسبو) وحفل افتتاحه لحظة استثنائية لنا جميعاً، فبعد أقل من ثلاثة أشهر سنرحب بالعالم أجمع، ليكون جزءاً من هذه التجربة الفريدة في دولة الإمارات، هذه الدولة التي تجمع الناس من مختلف اللغات والأديان والأعراق في مجتمع يسوده التسامح والسلام، ويشرفنا الترحيب بجميع شعوب العالم لمشاركة قصص نجاحها وأهدافها، والتعاون في هذا الحدث العالمي الذي يحفز على المعرفة والابتكار، فمرحبا بكم في (إكسبو 2020 دبي)».

حفل الافتتاح

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للاتصال والتسويق والمبيعات في «إكسبو 2020 دبي»، شولتو دوغلاس-هوم: «سيكون حفل افتتاح (إكسبو 2020) فرصة العمر لحضور مناسبة مميزة في دولة الإمارات، أثناء الاحتفال بأضخم حدث يقام في العالم العربي».

وأضاف «الحفل الافتتاحي - بوصفه لحظة فارقة تتزامن مع اليوبيل الذهبي لدولة الإمارات - سيكون رائعاً، نتطلع إلى الترحيب بالفائزين في سحبنا للإسهام في بناء عالم جديد ضمن أجواء محفزة على الإبداع، ونفخر بمشاركة برنامجنا الشامل للعروض الترفيهية والفعاليات الفريدة من نوعها».

العروض الترفيهية

وتشمل قائمة «إكسبو» للعروض الترفيهية العالمية، طيفاً واسعاً من الفعاليات المحلية والعالمية، من بينها «أوركسترا الفردوس»، وهي الفرقة النسائية الرائدة التي يقودها الموسيقار الحائز جائزتَي «أوسكار»، إيه آر رحمان، ونجمة بوليوود، سونام كابور، والفنانة الإماراتية، أحلام، وفرقة «البولشوي» الروسية الشهيرة للباليه، وبرنامج «إكسبو بيتس» الجاذب، وهو مهرجان موسيقي منوع، كما سيتم الإعلان عن المزيد من الفعاليات والأسماء تباعاً.

وستتاح لعشاق الرياضة الفرصة لمشاهدة أكبر درس للجوجيتسو البرازيلي في العالم، والتعرف إلى لعبة «تيك بول» القائمة على كرة القدم، ومقابلة أبطالهم الرياضيين، والاشتراك في العديد من أنشطة اللياقة البدنية والفعاليات الرياضية.

60 فعالية

ومع ما يصل إلى 60 فعالية حية كل يوم - بما فيها ليالي الأفلام، وقراءات الشعر، والأنشطة الفنية، والحفلات الموسيقية، والجولات الثقافية، والمواكب الاستعراضية، والرحلات التفاعلية لجميع الأعمار، بالإضافة إلى أكثر من 200 خيار من المطاعم والمأكولات - سيكون موقع «إكسبو 2020» عامراً بالإيقاعات والنكهات من جميع أنحاء العالم.

وفي حين لن يكون يوم واحد كافياً لاختبار الحدث الدولي، فإن التذاكر الموسمية والعائلية والمتعددة الأيام تتيح للزوار الاستفادة القصوى من كل ما يقدمه أضخم لقاء ثقافي في العالم.

ويبلغ سعر التذكرة الموسمية، التي تتيح لحامليها الدخول مرات غير محدودة على مدار الأشهر الستة لـ«إكسبو 2020»، 495 درهماً، مع خصم بنسبة 25% لحاملي بطاقات الخصم والائتمان من «ماستركارد»، إلى جانب مضاعفة فرص الفوز في سحب حفل الافتتاح، ويبلغ سعر باقة التذاكر العائلية 950 درهماً، فيما يبلغ ثمن التذكرة المتعددة الأيام، التي تتيح الدخول مرات غير محدودة على مدار 30 يوماً متتالية، 195 درهماً، أما تذكرة اليوم الواحد فتكلّف 95 درهماً، الجدير بالذكر أن باقة التذاكر العائلية تتضمن دخولاً غير محدود للوالدين بالإضافة إلى مربية، وفوائد إضافية تشمل خصومات على الأطعمة والمشروبات، و25% خصماً على خمس تذاكر إضافية، وقسيمة شرائية بقيمة 125 لصورة عائلية تخلّد هذه الذكريات الرائعة.

والتذاكر متاحة الآن عبر موقع www.expo2020dubai.com وأكثر من 2500 منفذ معتمَد لبيع التذاكر، بما فيها وكلاء سفر عبر الإنترنت، ومنظمو رحلات ومجموعات فنادق وشركات طيران، من أكثر من 100 سوق في أنحاء العالم.

دخول مجاني

سيُمنح الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً، والطلاب الذين يحملون بطاقة طالب سارية من أي مؤسسة أكاديمية في العالم، دخولاً مجانياً، وستتوافر تذاكر مجانية لأصحاب الهمم، فيما سيحظى مرافقوهم بخصم نسبته 50%، ويمكن للزوار البالغة أعمارهم 60 عاماً فما فوق الدخول مجاناً أيضاً.

ومن الأول من أكتوبر 2021 إلى 31 من مارس 2022، يرحب «إكسبو 2020 دبي» بزوار من جميع أنحاء العالم، ليسهموا في صنع عالم جديد، فيما يجمع الكوكب بأسره في مكان واحد لإعادة تشكيل المستقبل.

ويمثل «إكسبو 2020» حاضنة الأفكار الأكثر تأثيراً في العالم، إذ يحفز تبادل الرؤى الجديدة، ويلهِم التحرك نحو إيجاد حلول واقعية لتحديات العالم الواقعية، وسيكون «إكسبو 2020 دبي»، أضخم لقاء ثقافي في العالم، إذ سيوفر تجارب مدهشة وملهمة طيلة فترة ممتدة على مدار 182 يوما، وستسهم في هذه التجارب أكثر من 200 جهة، بما في ذلك دول، ومنظمات متعددة الأطراف، وشركات، ومؤسسات تعليمية، فضلاً عن ملايين الزوار، لإقامة نسخة «إكسبو الدولي» الأضخم والأكثر تنوعاً على الإطلاق.

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