10.6 ملايين مسافر في «دبي الدولي» خلال النصف الأول

المصدر: أزاد عيشو ■ دبي

أظهرت بيانات لهيئة دبي للطيران المدني، أن إجمالي أعداد المسافرين عبر مطار دبي الدولي، وصل إلى 10 ملايين و645 ألفاً و230 مسافراً، خلال النصف الأول من العام الجاري.

ووفقاً للبيانات، التي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، وصل إجمالي أعداد المسافرين الدوليين الذين استخدموا مطار دبي خلال يونيو 2021 إلى نحو 1.55 مليون مسافر، مقابل 1.47 مليون مسافر في مايو 2021.

وكان عدد المسافرين خلال يناير الماضي، الأنشط بنحو 2.04 مليون مسافر، وفبراير1.67 مليون مسافر، ثم مارس نحو 2.03 مليون مسافر، ثم أبريل 1.87 مليون مسافر، ومايو نحو 1.47 مليون مسافر. ووصلت الحركة الجوية في مطاري دبي وآل مكتوم الدوليين، خلال النصف الأول من العام الجاري، إلى 116 ألفاً و556 حركة جوية، موزعة ما بين 101 ألف و39 حركة في مطار دبي الدولي، و15 ألفاً و517 حركة في مطار آل مكتوم الدولي.

وسجلت الحركة الجوية في مطار دبي خلال يونيو 16.368 ألف حركة، بينما وصلت إلى 2097 حركة في مطار آل مكتوم.

وعلى صعيد الشحن، تعامل مطار دبي الدولي خلال النصف الأول من العام الجاري مع نحو 1.07 مليون طن من الشحنات الجوية، منها 178 ألفاً و676 طناً خلال يونيو 2021. وسجل مطار آل مكتوم الدولي نحو 94 ألفاً و948 طناً من الشحن الجوي خلال النصف الأول من العام الجاري، بينما سجل المطار نحو 19.211 ألف طن من الشحن الجوي خلال يونيو الماضي.

ووصل إجمالي الشحن الجوي في المطارين بنهاية يونيو إلى نحو 1.16 مليون طن. وحافظ مطار دبي الدولي على مركزه كأكبر مطار في العالم من حيث أعداد المسافرين الدوليين، خلال العام الماضي، وذلك للعام السابع على التوالي.

• «المطار» تعامل مع 1.07 مليون طن من الشحنات الجوية في 6 أشهر.

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