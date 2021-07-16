«طيران الإمارات» تكشف عن ارتفاع متوسط إشغال الرحلات إلى 70%

المصدر: سامح عوض الله ■ دبي

كشفت شركة «طيران الإمارات»، أمس، عن أن متوسط إشغال الرحلات إلى وجهاتها في جميع أنحاء العالم، يبلغ حالياً 70%، مشيرة إلى أن هذه النسبة ترتفع على بعض الوجهات لتصل إلى 100%.

وقال الرئيس التنفيذي للعمليات في «طيران الإمارات»، عادل الرضا، خلال لقاء صحافي نظمته الشركة عن بُعد، إن الناقلة تسجل إشغالات مرتفعة على متن الرحلات من وإلى البلدان التي لا يوجد عليها قيود تتعلق بالسفر في ظل الإجراءات التي فرضتها جائحة «كورونا».

طلب مرتفع

وأضاف الرضا أنه توجد زيادة في الطلب على السفر خلال الفترة الحالية التي تسبق عطلة عيد الأضحى، متوقعاً أن يصل إجمالي عدد المسافرين المغادرين عبر مطار دبي الدولي، اليوم الجمعة إلى نحو 20 ألف مسافر، ما يشكل 70% من أعداد المسافرين في مرحلة ما قبل الجائحة، الأمر الذي يشير إلى حجم الطلب على السفر حالياً.

وأوضح أن الطلب المرتفع على السفر، يأتي من العائلات المقيمة في الإمارات التي تخطط لزيارة بلدانها خلال العطلة الصيفية، فضلاً عن أن الكثير من العائلات ترغب في السفر لغرض الترفيه، خصوصاً أنها لم تسافر العام الماضي نتيجة ظروف «كورونا».

وجهات

وبيّن الرضا، أن هناك وجهات تشهد طلباً مرتفعاً خلال الفترة الحالية، مثل قبرص وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وتركيا وروسيا والأردن وسيشيل والمالديف وتايلاند والبرازيل والبحرين وأميركا الشمالية، لافتاً إلى أن «طيران الإمارات» ستفتتح وجهة ميامي خلال الأسبوع المقبل بسبب الطلب القوي على السفر إلى هذه المحطة، كما أن هناك توجهاً لفتح المزيد من المحطات، الأمر الذي يعتمد على حجم السوق والموافقات الرسمية.

مؤشر إيجابي

وذكر الرضا، أن «طيران الإمارات» تشغّل حالياً رحلات إلى 124 وجهة حول العالم، ما يعتبر مؤشراً إيجابياً على التعافي من تأثيرات الجائحة، مشيراً إلى أن فاعلية اللقاحات بدأت تظهر آثارها تدريجياً في جميع أنحاء العالم، الأمر الذي دفع العديد من الدول إلى تغيير بروتوكولات السفر، من ضمنها إلغاء الحجر الصحي الذي كان يشكل عائقاً كبيراً أمام الحركة السياحية.

استدعاء الطيارين

وعن استدعاء الطيارين للخدمة مرة أخرى لاستيعاب النمو في الطلب على السفر، قال الرضا إن «طيران الإمارات» استدعت بالفعل بعض الطيارين للعودة إلى العمل، على أن تواصل مراجعة متطلباتها بالتوازي مع توسع الشبكة، وزيادة حجم الأسطول العامل.

وأضاف أن الناقلة عملت على إعادة تأهيل الطيارين وتدريبهم، ومن ثم وضعتهم في الخدمة، لافتاً إلى أنه سيتم استدعاء المزيد من الطيارين إلى الخدمة خلال يوليو وأغسطس.

«إيه 380»

وأشار الرضا إلى أن هناك إدخالاً تدريجياً لطائرات «إيرباص إيه 380» إلى الخدمة، حيث سيصل عدد الطائرات من هذا الطراز ضمن شبكة الناقلة إلى 42 طائرة خلال نوفمبر المقبل، مبيناً أن عودة المزيد من الطائرات إلى الخدمة يعتمد على نشاط حركة السفر خلال الفترة المقبلة.

وذكر أن توسع الشبكة المطّرد خلال الفترة الأخيرة، وزيادة حجم الأسطول العامل، نتيجة ارتفاع الطلب على السفر، إضافة إلى استدعاء «طيران الإمارات» عدداً من الطيارين للعودة إلى العمل مجدداً، يعكس حرص الناقلة على الاستعداد جيداً لدعم توسيع نطاق العمليات، كما يمثل مؤشراً قوياً إلى ارتفاع الثقة بتعافي السفر.

أسعار التذاكر

وبالنسبة لأسعار تذاكر السفر، قال الرضا إن هناك مجموعة من العوامل تؤثر في الأسعار، مثل حجم الطلب على الوجهة وأسعار الوقود، لافتاً إلى أنه من غير المنطقي القول إن شركات الطيران تحاول تعويض خسائرها السابقة من خلال رفع أسعار التذاكر.

كما لفت إلى أن ارتفاع نسبة الحجوزات التي تأتي في اللحظات الأخيرة نتيجة لتجارب المسافرين السابقة وتغيّر جداول السفر، يزيد من أسعار التذاكر.

«إكسبو»

إلى ذلك، قال الرضا إن «طيران الإمارات» ستقوم بإعداد حزم خاصة لزوار «إكسبو 2020 دبي» تتضمن أسعار تذاكر السفر والحجوزات الفندقية، إضافة الى تذاكر دخول الحدث الدولي المرتقب، مشيراً إلى أنه سيتم الإعداد للموضوع خلال شهر أو شهر ونصف الشهر من الآن.

تسهيلات

قال الرئيس التنفيذي للعمليات في «طيران الإمارات»، عادل الرضا، إن الناقلة وفرت تسهيلات عدة للمسافرين، حيث وقعت مع هيئة الصحة في دبي مذكرة تفاهم تهدف إلى جعل دبي واحدة من أوائل مدن العالم في تطبيق التحقق الرقمي من سجلات المسافرين الطبية الخاصة باختبارات ولقاحات «كوفيد-19»، من خلال ربط أنظمة تكنولوجيا المعلومات للمختبرات المعتمدة من الهيئة مع أنظمة الحجز وإجراءات السفر الخاصة بـ«طيران الإمارات»، وذلك لإتاحة مشاركة وتخزين المعلومات الصحية للركاب المتعلقة بإصابات واختبارات ولقاحات «كوفيد-19».

وأضاف أن الناقلة أطلقت مساراً بيومترياً متكاملاً في مطار دبي، والذي يأتي في إطار التزام الناقلة بالابتكار المستمر، وتوفير تجربة مطار لا تضاهى من دون تلامس لركابها المسافرين من دبي وعبرها، كما وفرت العديد من التسهيلات للمسافرين، مثل استخدام «جواز سفر إياتا» للوصول إلى أحدث معلومات السفر المتعلقة بـ«كوفيد-19»، والتحقق من شهادات التطعيم وفحوص «PCR»، وذلك للسفر إلى وجهات محددة.

• «الناقلة» تعد حِزَماً خاصة لزوار «إكسبو 2020 دبي» تتضمن تذاكر السفر والحجوزات الفندقية.

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