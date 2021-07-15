«آفاق الإسلامية» توفر تمويلات لشراء طائرات الطيران الخفيفة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

وقعت شركة آفاق الإسلامية للتمويل، اتفاقية تعاون مع نادي الجزيرة للطيران في رأس الخيمة، تهدف إلى توفير أفضل الحلول التمويلية لأعضاء النادي الراغبين بشراء طائرات الطيران الخفيفة، بأنواعها المختلفة.

وأفاد بيان صادر اليوم، بأن كلا من المدير المسؤول في نادي الجزيرة للطيران، عادل يوسف الزعابي، والرئيس التنفيذي لـ«آفاق الإسلامية للتمويل»، راشد محبوب القبيسي، وقعا الاتفاقية.

وقال القبيسي: «بعد توقيعنا قبل فترة مذكرة تفاهم مع مؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب، يسعدنا أن نعلن عن تعاوننا مع نادي الجزيرة للطيران، انطلاقاً من قناعتنا بضرورة أن نكون حيث يكون الشباب والطموح والتحدي والتحليق إلى الأعلى دوماً».

من جانبه، قال الزعابي: «يسعدنا إبرام اتفاقية تعاون مع (آفاق الإسلامية للتمويل) لتقديم خدمات تمويل لأعضاء النادي تشمل الخدمات المصرفية وما يتصل بها، مثل تمويل الطائرات بتسهيلات مجزية، طبقاً للقواعد والأحكام المنظّمة لهذا النوع من التمويل».

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