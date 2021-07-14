«طيران الإمارات» تستعد لذروة جديدة في أعداد الركاب

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أفادت شركة طيران الإمارات اليوم، بأنها تستعد لذروة أخرى جديدة في أعداد الركاب نهاية الأسبوع الجاري، مع اتجاه أعداد المسافرين عبر مطار دبي الدولي لتسجيل أعلى مستوياتها منذ بدء انتشار الجائحة، متوقعة سفر أعداد كبيرة من الركاب عبر المبنى رقم (3) نهاية الأسبوع.

وذكرت الناقلة في بيان، أنه نظراً لإجراءات السلامة الإضافية والتأكد من متطلبات السفر الخاصة بـ«كوفيد-19»، قد يحتاج المسافرون أوقاتاً أطول من المعتاد على «كاونترات طيران الإمارات» لإنجاز إجراءات السفر.

ونصحت «طيران الإمارات» عملاءها المسافرين من دبي بالوصول مبكراً إلى مطار دبي الدولي، لافتة إلى أنه توفر خيار عمل الإجراءات وتسليم الأمتعة قبل 24 ساعة من مغادرة رحلاتهم كحد أقصى.

أما بالنسبة إلى العملاء المسافرين إلى الولايات المتحدة، أوضحت الناقلة، أن «كاونترات» إجراءات السفر ستفتح قبل 12 ساعة من موعد الرحلة، كما يمكن للعملاء عمل الإجراءات في المطار وتسليم الحقائب مبكراً لتجنب أوقات الانتظار في الطوابير.

وذكّرت «طيران الإمارات» العملاء بوجوب التأكد من أن جميع المستندات ذات الصلة جاهزة لديهم، وكذلك بضرورة مراجعة أحدث متطلبات السفر إلى وجهاتهم، بما في ذلك ما إذا كانوا بحاجة إلى تعبئة نماذج الوصول مسبقاً أو إبراز شهادات التطعيم أو اختبارات «PCR» السلبية، وذلك بزيارة الموقع: «Emirates Travel Hub» الذي يحتوي على أحدث المعلومات لكل دولة على شبكة خطوط «طيران الإمارات».

وأشارت الناقلة إلى أنه يتعين على جميع الركاب الذين يعملون إجراءات سفرهم في المطار الوصول في موعد لا يتجاوز ثلاث ساعات قبل المغادرة، حيث تغلق «الكاونترات» قبل 60 دقيقة من موعد مغادرة الرحلات ولن يتم بعد ذلك قبولهم للسفر، مبينة أنه يمكن للمسافرين عمل الإجراءات عبر الإنترنت قبل 48 ساعة من مغادرة الرحلة، كما ينبغي على أولئك الذين يختارون إنهاء الإجراءات عبر الإنترنت زيارة كاونترات «طيران الإمارات» أو الأكشاك التي تعمل بلا تلامس لاستكمال التحقق من وثائق السفر والإجراءات الرسمية.

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