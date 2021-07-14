تغريم المدير المالي السابق لشركة أبراج 6.24 ملايين درهم

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

نشرت سلطة دبي للخدمات المالية اليوم، إشعارا بقرارها ضد المدير المالي السابق لمجموعة أبراج، أشيش ديف، قامت فيه بتغريمه 1.7 مليون دولار (أكثر من 6.24 ملايين درهم) وتقييده من ممارسة أي نشاط يتعلق بتقديم الخدمات المالية في أو من مركز دبي المالي العالمي.

وأوضحت السلطة في بيان، أن ديف، شغل منصب المدير المالي لمجموعة أبراج من سبتمبر 2008 إلى سبتمبر 2013، ثم مرة أخرى من فبراير 2017 إلى مارس 2018.

وتم تفويضه من قبل سلطة دبي للخدمات المالية خلال كلتا الفترتين لأداء مهام المسؤول المالي لشركة "أبراج كابيتال المحدودة" (ACLD)، وهي شركة مرخصة لدى السلطة.

وفي 8 يونيو 2021، قررت السلطة اتخاذ إجراءاتها ضد ديف لتورطه عن علم في مخالفات تتعلق بقيام شركة "أبراج لإدارة الاستثمار المحدودة" (AIML)، وهي كيان مسجل في جزر كايمان وغير مرخصة لدى سلطة دبي للخدمات المالية أو "أبراج كابيتال المحدودة"، بانتهاك تشريعات مركز دبي المالي العالمي وقواعد سلطة دبي للخدمات المالية.

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