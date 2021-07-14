«مصدر» تطوّر مشروعَي طاقة شمسية في أوزبكستان

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، التابعة لشركة مبادلة للاستثمار، عن توسيع أنشطتها في أوزبكستان، من خلال توقيع اتفاقيتين لتطوير مشروعين للطاقة الشمسية الكهروضوئية في البلاد، بقدرة إجمالية تبلغ 440 ميغاواط.

وأفادت «مصدر» في بيان، أمس، بأنه وقع اتفاقات الاستثمار من الجانبين كل من نائب رئيس الوزراء وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الأوزبكي، سردار أمورزاكوف، والرئيس التنفيذي لشركة «مصدر»، محمد جميل الرمحي.

كما وقّع الرمحي، والنائب الأول لرئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للكهرباء في أوزبكستان، سوبرجون أرتيكوف، اتفاقية لشراء الطاقة، وذلك ضمن مراسم أقيمت في العاصمة طشقند.

اتفاقيتان

وبموجب الاتفاقيتين، ستقوم «مصدر» بتطوير وبناء وتشغيل محطتَي توليد الطاقة، وستبلغ القدرة الإنتاجية لكل واحدة منهما 220 ميغاواط، وذلك وفق صيغة شراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.

ومن المتوقع أن يبدأ التشغيل التجاري للمشروعين، اللذين سيتم تشييدهما في منطقتَي سمرقند وجيزاك، خلال الربع الأول من عام 2023.

وبصفتها الجهة الاستشارية الرئيسة المتخصصة في المعاملات التجارية، فقد ساعدت مؤسسة التمويل الدولية الحكومة الأوزبكية في هيكلة المشروعات، وتنظيم عملية اختيار العطاء الفائز من خلال عملية مناقصة مفتوحة.

عناصر رئيسة

وقال وزير الطاقة الأوزبكي، أليشر سلطانوف، إن «وزارة الطاقة في أوزبكستان تعمل بشكل وثيق مع مؤسسة التمويل الدولية، للإسهام في تحقيق هدف البلاد، المتمثل في توفير 25% من الطاقة المستهلكة من مصادر متجددة بحلول عام 2030».

وأضاف أن «تلك المشروعات تعد من العناصر الرئيسة ضمن استراتيجيتنا الطموحة، الهادفة إلى تلبية حاجتنا المتزايدة للكهرباء، بالاعتماد على مصادر طاقة متجددة صديقة للبيئة».

دعم

من جهته، أكد الرمحي أن الاتفاق على تطوير المشروعين الجديدين في أوزبكستان، يعكس التزام «مصدر» بالإسهام في دعم أهداف أوزبكستان في مجال الطاقة النظيفة، والحد من آثار تغير المناخ.

وأشار الرمحي إلى أن أوزبكستان تعد من الوجهات الاستثمارية الاستراتيجية الرئيسة بالنسبة لـ«مصدر»، حيث تواصل الحكومة المحلية القيام بدور رائد في تطوير مشروعات طاقة نظيفة على مستوى المنطقة، وتسريع عملية التحوّل في قطاع الطاقة.

تطوير

وكانت وزارة الطاقة الأوزبكية أعلنت، في مايو الماضي، فوز «مصدر» بتطوير مشروع محطة الطاقة الشمسية في منطقة جيزاك، بعد تقديمها عرضاً تنافسياً، كما فازت «مصدر» أيضاً بمناقصة مشروع منطقة «سمرقند».

استثمارات

وتضاف تلك المشروعات إلى استثمارات أخرى تقوم بها شركة «مصدر» حالياً في أوزبكستان، حيث أعلنت الشركة، في مايو الماضي، عن إتمام تمويل مشروع «نور نافوي» للطاقة الشمسية، الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 100 ميغاواط، وهو أول مشروع للطاقة الشمسية يتم تمويله بنجاح في أوزبكستان.

مصادر متجددة

تهدف أوزبكستان، ضمن برنامج الطاقة المتجددة، إلى تطوير مشروعات طاقة شمسية تصل قدرتها الإنتاجية إلى خمسة غيغاواط، ومشروعات طاقة رياح بقدرة ثلاثة غيغاواط، بحلول عام 2030، حيث تسعى البلاد من خلاله إلى توفير 25% من احتياجاتها من الكهرباء عبر مصادر متجددة.

• بدء التشغيل التجاري للمشروعين في سمرقند وجيزاك خلال الربع الأول من 2023.

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