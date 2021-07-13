"إعمار العقارية" تدرج صكوكا بقيمة 500 مليون دولار في "ناسداك دبي"

المصدر: مدحت السويفي - دبي

أدرجت شركة "إعمار العقارية" المدرجة في سوق دبي المالي، اليوم، صكوكاً بقيمة 500 مليون دولار في بورصة "ناسداك دبي".

ويعد إصدار هذه الصكوك لأجل عشر سنوات بعائد 3.7% ضمن برنامج شركة "إعمار العقارية" لإصدار شهادات ائتمان بقيمة ملياري دولار مُدرجة حصرياً في ناسداك دبي.

يشار إلى أن الإصدار استقطب اهتماماً ملحوظاً من قِبل المستثمرين، إذ تجاوز إجمالي قيمة الطلبات 3.3 مليار دولار.

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