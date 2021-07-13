إرشادات مهمة من "الاتحاد للطيران" للسفر خلال عطلة العيد

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

تستعد شركة الاتحاد للطيران ومطار أبوظبي الدولي للترحيب بعدد كبير من المسافرين خلال عطلة العيد وذلك تزامناً مع إطلاق أحدث وجهات "الاتحاد للطيران"، ميكونوس وسانتورني في جزر اليونان، ومالقة في أسبانيا، خلال الأسبوع الماضي، والاستمرار في تخفيف قيود السفر حول العالم.



وأوضحت الناقلة في بيان اليوم، بعض إرشادات السفر:



- التأكد من متطلبات واشتراطات الوجهة التي تسافر إليها، حيث توصي "الاتحاد للطيران" بزيارة الموقع الإلكتروني: (etihad.com/destinationguide) للاطلاع على أحدث المستجدات قبل البدء في رحلتك وذلك بسبب الاستمرار في تغيير متطلبات السفر.



- معتمد للسفر؟ يُرجى زيارة "إدارة حجزي" على موقع "الاتحاد للطيران"، وإرسال وثائق السفر ذات الصلة بـ"كوفيد 19".

ويتم إرسال الموافقة للضيف عبر البريد الإلكتروني، بما يمنح المسافرين مزيداً من الراحة والتأكد من تلبية كافة المستندات المطلوبة والسماح باستخدام المسار السريع عبر مكاتب "معتمد للسفر" عند إتمام إجراءات السفر.



- إتمام إجراءات السفر عبر الإنترنت والوصول مبكراً إلى المطار، إذ إنه خلال فترة الذروة، يتم فتح مكاتب إتمام إجراءات السفر للدرجة السياحية قبل أربع ساعات من موعد مغادرة الرحلة وتغلق قبل ساعة من ذلك (باستثناء الرحلات المتجهة إلى الولايات المتحدة). كما تغلق مكاتب إتمام إجراءات السفر للدرجة الأولى ودرجة الأعمال قبل 45 دقيقة من موعد المغادرة. أما بالنسبة لرحلات الولايات المتحدة، فيتم إغلاق مكاتب إتمام إجراءات السفر قبل ساعتين من الرحلة، فيما يتم إغلاق الصعود إلى الطائرة إلى جميع رحلات "الاتحاد للطيران" قبل 20 دقيقة من موعد المغادرة، علما بأنه يمكن للضيوف الاستمتاع بخدمة إتمام إجراءات السفر من المنزل.



- عند السفر إلى الولايات المتحدة، يمكن للضيوفالاستفادة من خدمات مركز الجمارك وحماية الحدود الأميركية، بما يعني إتمام إجراءات الجمارك في أبوظبي قبل المغادرة. ويجب على الضيوف إتمام إجراءات السفر قبل ساعتين والتواجد في مركز الجمارك وحماية الحدود قبل 90 دقيقة على الأقل من موعد المغادرة.



- التأكد من وزن الأمتعة: قبل التوجه إلى المطار، يُرجى العلم أن وزن حقيبة اليد هي سبعة كيلوغرامات بالنسبة للدرجة السياحية و12 كيلو بالنسبة للدرجة الأولى ودرجة الأعمال، علماً بأنه لا يجوز أن تتجاوز الحقيبة 50 سم طولاً، 25 سم عمقاً، و40 سم عرضاً. وبصورة بديلة، يجب شراء وزن إضافي بأسعار خاصة قبل الإقلاع وذلك عبر موقع "الاتحاد للطيران": (etihad.com) أو عن طريق التطبيق الإلكتروني.

- التأكد من المبنى المخصص للمغادرة، حيث إنه في ضوء الزيادة الكبيرة في عدد المسافرين، ستقوم "الاتحاد للطيران" بنقل مكاتب إتمام إجراءات السفر لعدد من الرحلات بالنسبة لضيوف الدرجة السياحية إلى مبنى الركاب رقم (1) على النحو التالي:



• رحلة رقم (EY533) المتجهة إلى بيروت أيام 14 و15 و16 و17 يوليو.

• رحلة رقم (EY653) المتجهة إلى القاهرة أيام 14 و15 و16 و17 يوليو.

• رحلة رقم (EY037) المتجهة إلى باريس أيام 14 و15 و16 و17 يوليو.

• رحلة رقم (EY73) المتجهة إلى زيوريخ أيام 14 و16 و17 يوليو.





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