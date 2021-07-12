«معادلة خوارزمية» جديدة لجعل «خوادم الكمبيوتر» صديقة للبيئة

المصدر: سان فرانسيسكو ■ د.ب.أ

ابتكر فريق من الباحثين في الدنمارك، معادلة خوارزمية جديدة يمكنها خفض الطاقة التي تستهلكها خوادم الكمبيوتر في مختلف أنحاء العالم بشكل ملموس، وهو ما يجعلها صديقة للبيئة بشكل أكبر.

ويذكر أن استهلاك خوادم الكمبيوتر للطاقة بشكل كثيف يعتبر من عيوب الاستخدام الموسع للانترنت في الوقت الحالي، وتشير الدراسات إلى أن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من مراكز البيانات تصل إلى حجم انبعاثات حركة الطيران على مستوى العالم، ومن المتوقع أن تزيد بمقدار الضعف خلال أعوام قليلة.

وأعرب الباحثون من جامعة كوبنهاغن عن توقعاتهم أن تعمد كبرى شركات تكنولوجيا المعلومات حول العالم إلى تفعيل هذه المعادلة الخوارزمية بشكل فوري.

ونقل الموقع الإلكتروني «تيك إكسبلور» المتخصص في التكنولوجيا عن الباحث ميكيل ثوروب بقسم علوم الكمبيوتر في جامعة كوبنهاغن قوله: «لقد توصلنا إلى معادلة خوارزمية تقلل الأسباب الرئيسة للأحمال الزائدة على خوادم الكمبيوتر، وهو ما يقلل من استهلاك الخوادم للطاقة بشكل كبير».

وأوضح أن الخوادم تتعرض لأحمال زائدة عندما تتزايد طلبات الولوج إليها من العملاء في حالة مشاهدة فيلم فيديو على موقع فيميو أو نتفلكس على سبيل المثال، وهو ما يضطر أنظمة التشغيل إلى تحويل العملاء إلى أكثر من خادم بشكل متكرر لتوزيع الأحمال بشكل عادل بينها وضمان استمرارية الخدمة. ومع تزايد الكثافة في استخدام الإنترنت، من المتوقع أن تتفاقم هذه المشكلة في الفترة المقبلة.

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