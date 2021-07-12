«سوكوفو» تُطلق مزرعة عمودية في مدينة دبي الصناعية

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

وقعت شركة «سوكوفو»، أمس، اتفاقية مع مدينة دبي الصناعية، أحد أكبر مراكز التصنيع والخدمات اللوجستية في المنطقة، لتأسيس مزرعة عمودية ستنتج آلاف الأطنان من الخضراوات الورقية والفواكه والخضراوات سنوياً.

وأوضح بيان صادر أمس، أن المزرعة الداخلية التي تبلغ مساحتها 100 ألف قدم مربعة، منها 25 ألف قدم مربعة مساحات مبنية، ستزرع فيها محاصيل الكرنب والسبانخ والخس والطماطم والفراولة والبطيخ، وتزود مئات محال السوبر ماركت والفنادق وكبار الطهاة في جميع أنحاء البلاد بالخضراوات الطازجة. وتأتي أهمية مثل هذه المزارع العمودية في دولة الإمارات من دعمها لاستراتيجية الأمن الغذائي المعتمدة على الابتكار.

وستبنى المنشأة الصديقة للبيئة، التي تعتمد تقنية الزراعة دون تربة، بسقف قابل للسحب لزيادة الضوء الطبيعي وتقليل استهلاك الكهرباء، مع ترشيد استخدام المياه لتوفير العناصر الغذائية الضرورية للمحاصيل والحفاظ على الجودة والنضارة.

وقال المدير العام لمدينة دبي الصناعية، سعود أبوالشوارب: «التزام الإمارات بالأمن الغذائي القائم على الابتكار يجعل كل شيء ممكناً، بما في ذلك زراعة البطيخ والطماطم والفراولة والكرنب في مناخ جاف محدود المياه والأراضي الصالحة للزراعة، وتمثل اتفاقيتنا مع شركة (سوكوفو) لبناء مزرعة عمودية بمستوى عالمي فصلاً مهماً في مستقبل إنتاج الغذاء، ويسعدنا الترحيب بهم في مدينتنا الصناعية».

وأضاف: «يشكل الأمن الغذائي أولوية وطنية، ويعد توسيع نطاق الزراعة المستدامة القائمة على التكنولوجيا أمراً حيوياً لإنشاء وتفعيل أنظمة الإنتاج المرنة التي يمكنها زرع محاصيل صحية. كما يحفز ذلك الاستثمار وفرص العمل، ما يسهم في اقتصادنا القائم على المعرفة. وتقرّب اتفاقية اليوم المهمة دولة الإمارات من تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051».

من جهته، قال المدير لدى شركة «سوكوفو»، هارش غرباني: «نتطلع إلى إنتاج فاكهة وخضار خالية من المبيدات الحشرية تُزرع وتباع فقط داخل الإمارات، لنزود السوق المحلية بمنتجات طازجة طوال 365 يوماً في السنة».

مناطق استراتيجية

تغطي مدينة دبي الصناعية، أكثر من 550 مليون قدم مربعة، وصُممت المدينة حول مخطط رئيس عالمي المستوى يقسم منطقة الأعمال الضخمة إلى مناطق استراتيجية يركز كل منها على قطاع معين.

وتغطي منطقة قطاع الأغذية والمشروبات مساحة إجمالية قدرها 23.5 مليون قدم مربعة، وتضم 60 شركة لتصنيع الأغذية والمشروبات، إضافة إلى 11 مصنعاً لإنتاج المواد الغذائية قيد الإنشاء.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news