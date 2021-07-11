مشروع تحت الإنجاز.. «نسيج دستركت» مشروع عقاري يحتفي بالثقافة والفنون

المصدر: إعداد: مدحت السويفي

أطلقت شركة «أرادَ»، في شهر ديسمبر 2020، أحدث إضافة سكنية ضمن مشروعها «الجادة»، والبالغة قيمته 24 مليار درهم في قلب الشارقة الجديدة، والإضافة الجديدة هي حي «نسيج دستركت» الذي يحتفي بالثقافة والفنون.

ويضم «نسيج دستركت» في مجمله 17 مجمّعاً سكنياً بواقع 2000 شقة، بما في ذلك مساكن «فيدا رزيدنسز الجادة»، أول شقق سكنية تحت علامة فندقية في إمارة الشارقة. وتم حتى الآن إطلاق تسعة أبنية سكنية للبيع، وحظيت بإقبال كبير لدى جيل الشباب، حيث كان أكثر من نصف المشترين من المستثمرين الأجانب وتحت سن الـ40 عاماً.

وبدأت الأعمال الإنشائية في «نسيج دستركت» خلال الربع الثاني من 2021، حيث سيتم تسليم أول باقة من المنازل للمالكين بحلول الربع الأول من 2023. وارتفع معدل المبيعات بشكل مطرد في «نسيج دستركت» منذ إطلاقها في شهر ديسمبر الماضي، حيث تم بيع 50% منها بعد إطلاق تسعة أبنية سكنية سابقاً في الحي الجديد.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news