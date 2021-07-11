«سيدات أعمال أبوظبي» يروج لـ «أفضل فكرة مشروع مبدع»

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

يواصل مجلس سيدات أعمال أبوظبي التابع لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، تقديم الندوات التعريفية للدورة السادسة لجائزة أفضل فكرة مشروع مبدع ومبتكر لعام 2021، بالإضافة إلى طرح ورش تثقيفية عدة حول الجائزة وكيفية التقديم، وتعبئة وثيقة ونموذج المشاركة في الجائزة.

ولايزال المجلس يستقبل العديد من طلبات الراغبات في المشاركة، الأمر الذي يؤكد مدى النجاح التي تحققه جائزة أفضل فكرة مشروع مبدع ومبتكر منذ إطلاقها في 2016.

وتعمل الجائزة على تحفيز ودعم صاحبات الإبداع والابتكار من خريجات الجامعات والمعاهد العليا ورائدات الأعمال لطرح أفكار ومشاريع جديدة ومبدعة.

وتنقسم فئات التقدم للجائزة إلى ثلاث فئات هي: فئة الأفكار الفردية من رائدات وسيدات الأعمال صاحبات الأفكار والمبادرات الجديدة والمبتكرة في مجال الأعمال، والفئة الثانية هي فئة الأفكار الجماعية من خلال مجموعات لا تتجاوز خمس سيدات لكل مجموعة وتنطبق عليها شروط ومعايير التقييم نفسها، ويجوز لكل سيدة في الفريق الجماعي أن تتقدم للجائزة بشكل فردي. أما الفئة الثالثة فهي فئة رائدة الأعمال المتميزة، حيث يمكن تقديم الأفكار للجائزة فقط للفائزين في الدورات السابقة للجائزة وتنطبق عليها شروط ومعايير التقييم نفسها.

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