تعاون بين «أكاديمية الإمارات للضيافة» و«زوهو» لتمكين الطلبة رقمياً

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أقامت «زوهو كوربوريشن»، شركة التكنولوجيا العالمية، شراكة مع «أكاديمية الإمارات لإدارة الضيافة»، لتنفيذ برنامج تدريبي مدته 10 أسابيع حول «دور التكنولوجيا في إدارة الأعمال» لطلبة بكالوريوس إدارة الأعمال السنة الأولى. واستهدف التدريب تهيئة الجيل المقبل من روّاد صناعة الضيافة، ليكونوا مستعدين للتحول الرقمي الوشيك للقطاع.

وأسهم البرنامج، الذي تم توفيره للمرة الأولى كجزء من المقرر الجامعي لأكاديمية الضيافة، في توعية الطلبة حول الكيفية التي يمكن للتكنولوجيا مساعدتهم فيها على أداء مختلف وظائف الأعمال بصورة أكثر كفاءة، واكتشاف آفاق جديدة للنمو. وأُتيحت للطلاب فرصة الدخول إلى منصة «زوهو ون»، وهي باقة شاملة تضم أكثر من 45 تطبيقاً للأعمال.

وقال المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا لزوهو كورب، علي شبدار: «تتمتع دولة الإمارات العربية المتحدة بقطاع سياحي مزدهر، يشكّل إسهاماً رئيساً في دعم الناتج المحلي الإجمالي، وخطة التنويع الاقتصادي للبلاد. ونسعى عبر هذه الشراكة مع (أكاديمية الضيافة) إلى توفير المهارات الرقمية لجيل الشباب الذين سيقودون المرحلة المقبلة من التطور ضمن قطاع الضيافة، إلى جانب ترسيخ ثقافة المعرفة الرقمية كجزء من المنهج التعليمي».

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