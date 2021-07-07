تتعامل مع رحلة واحدة كل 21 دقيقة خلال الصيف
«دناتا» تقدم خدماتها إلى 85 ناقلة جوية عبر 3 مبانٍ في مطار دبي
يتهيّأ فريق «دناتا» لتقديم أفضل خدمة للمسافرين من وإلى وعبر مطار دبي الدولي خلال موسم الصيف الجاري، الذي يتوقع أن يكون حافلاً خصوصاً مع قيام الكثير من الدول بتخفيف قيود السفر واستئناف استقبال المسافرين الدوليين مجدداً وزيادة أعداد الرحلات، حيث سيقدم موظفو «دناتا» البالغ عددهم 8500 موظف، أفضل مستويات الخدمة والسلامة إلى 85 ناقلة جوية وركابها عبر ثلاثة مبانٍ في مطار دبي الدولي، بما في ذلك المبنى رقم (1)، الذي أعيد افتتاحه أخيراً لاستيعاب الارتفاع في حركة السفر.
وتوقعت «دناتا» في بيان أمس، أن يزيد عدد الرحلات القادمة إلى دبي من جميع أنحاء العالم، خلال أشهر الصيف على 6300 رحلة، موضحة أن فرق «دناتا» ستتعامل مع رحلة واحدة كل 21 دقيقة.
وبينت أن عدد الموظفين لخدمة الرحلات، يختلف من طائرة إلى أخرى، حيث تحتاج طائرة «بوينغ 737» إلى 16 موظفاً، في حين تحتاج طائرة «A380» العملاقة إلى ما لا يقل عن 52 موظفاً يعملون بالتنسيق التام في ما بينهم، مشيرة إلى أن كل عضو ضمن فريق عمل «دناتا» يؤدي دوره بدقة متناهية للتأكد من تجهيز الرحلات وخدمة الركاب والأمتعة والشحنات.
وقال نائب رئيس أول «دناتا» لخدمات الناقلات الجوية في دبي، جعفر داود، إن «عودة حركة السفر الدولي إلى سابق عهدها مؤكدة على الرغم من أن الأمر قد يستغرق بعض الوقت، فالناس لا يستغنون عن السفر للالتقاء مع أصدقائهم وأفراد عائلاتهم بعد طول غياب، كما ستستأنف الشركات معاملاتها خارج حدود دولها، وسيعود المستكشفون للسفر حول العالم».
وأضاف «نحن في كامل الجاهزية، بفضل فريق عملنا المتفاني، لمساعدة جميع الأفراد والشركات لإعادة التواصل عبر دبي ومراكزنا الأخرى من خلال تقديم أفضل الخدمات لهم في كل مراحل السفر».
يُشار إلى أن شركة «دناتا» المزود العالمي للخدمات الجوية والشريك الموثوق به لأكثر من 300 عميل من الناقلات الجوية، تقدم خدمات المناولة الأرضية والشحن والتموين في 35 دولة.
وكانت فرق خدمات «دناتا»، تعاملت خلال السنة المالية 2020-2021، مع 290 ألف رحلة، وناولت 2.7 مليون طن من البضائع، وحمّلت أكثر من 17 مليون وجبة.
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