«دناتا» تقدم خدماتها إلى 85 ناقلة جوية عبر 3 مبانٍ في مطار دبي

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

يتهيّأ فريق «دناتا» لتقديم أفضل خدمة للمسافرين من وإلى وعبر مطار دبي الدولي خلال موسم الصيف الجاري، الذي يتوقع أن يكون حافلاً خصوصاً مع قيام الكثير من الدول بتخفيف قيود السفر واستئناف استقبال المسافرين الدوليين مجدداً وزيادة أعداد الرحلات، حيث سيقدم موظفو «دناتا» البالغ عددهم 8500 موظف، أفضل مستويات الخدمة والسلامة إلى 85 ناقلة جوية وركابها عبر ثلاثة مبانٍ في مطار دبي الدولي، بما في ذلك المبنى رقم (1)، الذي أعيد افتتاحه أخيراً لاستيعاب الارتفاع في حركة السفر.

وتوقعت «دناتا» في بيان أمس، أن يزيد عدد الرحلات القادمة إلى دبي من جميع أنحاء العالم، خلال أشهر الصيف على 6300 رحلة، موضحة أن فرق «دناتا» ستتعامل مع رحلة واحدة كل 21 دقيقة.

وبينت أن عدد الموظفين لخدمة الرحلات، يختلف من طائرة إلى أخرى، حيث تحتاج طائرة «بوينغ 737» إلى 16 موظفاً، في حين تحتاج طائرة «A380» العملاقة إلى ما لا يقل عن 52 موظفاً يعملون بالتنسيق التام في ما بينهم، مشيرة إلى أن كل عضو ضمن فريق عمل «دناتا» يؤدي دوره بدقة متناهية للتأكد من تجهيز الرحلات وخدمة الركاب والأمتعة والشحنات.

وقال نائب رئيس أول «دناتا» لخدمات الناقلات الجوية في دبي، جعفر داود، إن «عودة حركة السفر الدولي إلى سابق عهدها مؤكدة على الرغم من أن الأمر قد يستغرق بعض الوقت، فالناس لا يستغنون عن السفر للالتقاء مع أصدقائهم وأفراد عائلاتهم بعد طول غياب، كما ستستأنف الشركات معاملاتها خارج حدود دولها، وسيعود المستكشفون للسفر حول العالم».

وأضاف «نحن في كامل الجاهزية، بفضل فريق عملنا المتفاني، لمساعدة جميع الأفراد والشركات لإعادة التواصل عبر دبي ومراكزنا الأخرى من خلال تقديم أفضل الخدمات لهم في كل مراحل السفر».

يُشار إلى أن شركة «دناتا» المزود العالمي للخدمات الجوية والشريك الموثوق به لأكثر من 300 عميل من الناقلات الجوية، تقدم خدمات المناولة الأرضية والشحن والتموين في 35 دولة.

وكانت فرق خدمات «دناتا»، تعاملت خلال السنة المالية 2020-2021، مع 290 ألف رحلة، وناولت 2.7 مليون طن من البضائع، وحمّلت أكثر من 17 مليون وجبة.

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