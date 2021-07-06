"دناتا" تتهيأ لصيف حافل في مطار دبي الدولي

"دناتا" تتهيأ لصيف حافل في مطار دبي الدولي
يتهيأ فريق "دناتا" لتقديم أفضل خدمة للمسافرين من وإلى وعبر مطار دبي الدولي خلال موسم الصيف الحالي الذي يتوقع أن يكون حافلا خصوصا مع قيام الكثير من دول العالم بتخفيف قيود السفر واستئناف استقبال المسافرين الدوليين مجددا وزيادة أعداد الرحلات.
وسيقدم موظفو "دناتا" المدربين تدريبا عاليا البالغ عددهم 8500 موظف أفضل مستويات الخدمة والسلامة إلى 85 ناقلة جوية وركابها عبر ثلاثة مبان في مطار دبي الدولي بما في ذلك المبنى 1 الذي أعيد افتتاحه مؤخرا لاستيعاب الارتفاع في حركة السفر.
وتتوقع "دناتا" أن يزيد عدد الرحلات القادمة إلى دبي من جميع أنحاء العالم خلال أشهر الصيف الثلاثة "يوينو الماضي ويوليو الجاري وأغسطس المقبل" على 6300 رحلة أي أن فرق "دناتا" ستتعامل مع رحلة واحدة كل 21 دقيقة.
ويختلف عدد الموظفين لخدمة الرحلات من طائرة إلى أخرى حيث تحتاج طائرة البوينج 737 إلى 16 موظفاً في حين تحتاج طائرة A380 العملاقة إلى ما لا يقل عن 52 موظفا يعملون بالتنسيق التام فيما بينهم ويؤدي كل عضو ضمن فريق عمل دناتا دوره بدقة متناهية للتأكد من تجهيز الرحلات وخدمة الركاب والأمتعة والشحنات.
وقال جعفر داود نايب رئيس أول دناتا لخدمات الناقلات الجوية في دبي إن عودة حركة السفر الدولي إلى سابق عهدها مؤكدة على الرغم من أن الأمر قد يستغرق بعض الوقت فالناس لا يستغنون عن السفر للالتقاء مع أصدقائهم وأفراد عائلاتهم كما ستستأنف الشركات معاملاتها خارج حدود دولها وسيعود المستكشفون للسفر حول العالم .. ونحن في كامل الجاهزية بفضل فريق عملنا المتفاني لمساعدة جميع الأفراد والشركات لإعادة التواصل عبر دبي ومراكزنا الأخرى من خلال تقديم افضل الخدمات لهم في كل مراحل السفر.
وتعمل "دناتا" باستمرار مع مطارات دبي لتوفير أقصى درجات السلامة للمسافرين طوال تواجدهم في المطار بدءا من كاونترات إجراءات السفر إلى الصعود إلى الطائرات .. فقد تم تركيب حواجز زجاجية واقية على الكاونترات وتعديل مناطق الانتظار لمساعدة الركاب على الالتزام بالتباعد الجسدي.
ويشرف على إجراءات الصعود إلى الطائرات وكلاء دناتا الذين يرتدون معدات الوقاية الشخصية ويعملون على التحاق الركاب برحلاتهم تدريجيا وبأعداد محدودة.
وعززت دناتا كذلك خدمات تنظيف مقصورات الطائرات وتتضمن العملية تنظيفا شاملا بمواد معقمة لجميع الأسطح.
كما أن مواد التنظيف المستخدمة صديقة للبيئة ومعتمدة من السلطات المختصة حيث ثبتت فعاليتها في قتل الفيروسات والجراثيم كما أنها تترك على الأسطح طبقة واقية تدوم طويلا ضد التلوث بالفيروسات والبكتيريا والفطريات.
ويشرف على عمليات التنظيف والتعقيم فريق متخصص في مراقبة الجودة ومديرو الورديات.
وبالإضافة إلى خدمات المناولة الأرضية توفر دناتا للمسافرين في دبي خدمة مبتكرة تتمثل في إنجاز إجراءات السفر في المنزل وخدمة الاستقبال والمساعدة وخدمات الصالات من خلال "مرحبا" جناح خدمات الضيافة في المطارات التابع للشركة .. ويستمتع العملاء بفضل حلول "مرحبا" المبتكرة بتجربة سفر آمنة وسلسة تتضمن إنهاء إجراءات السفر بسرعة وسهولة في المنزل وإجراء فحوصات "كوفيد-19" وتوصيل أمتعتهم المعقمة إلى المطار الذي يسافرون إليه.
وتطبق "مرحبا" عدداً من الإجراءات لضمان سلامة العملاء خلال الجائحة حيث يضع الوكلاء أقنعة الوجه والقفازات ويلتزمون بإرشادات التباعد الجسدي أثناء تعاملهم مع الركاب في المطار.
كما يلتزم سائقو المركبات بإجراءات السلامة والأمان أيضا وتخضع جميع السيارات لعملية تعقيم شاملة بعد كل رحلة.
وأعادت "مرحبا" فتح صالاتها الأربع في مطار دبي الدولي ..
وتوفر جميع الصالات خيارات دفع دون لمس كما تخضع لعمليات تنظيف وتعقيم شاملة مع التركيز بشكل خاص على الأسطح المعرضة للمس.
ويمكن للمسافرين من كبار السن وأفراد أسرهم الاستمتاع بالخدمات في مناطق مخصصة لهم.
وتقدم دناتا المزود العالمي للخدمات الجوية والشريك الموثوق به لأكثر من 300 عميل من الناقلات الجوية خدمات المناولة الأرضية والشحن والتموين في 35 دولة.
وتعاملت فرق خدمات دناتا خلال السنة المالية 2020 / 2021 مع 290 ألف رحلة وناولت 2.7 مليون طن من البضائع وحملت أكثر من 17 مليون وجبة.
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