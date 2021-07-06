«طيران الإمارات» تطلق وسيلة دفع جديدة لشراء التذاكر

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت شركة طيران الإمارات، أمس، إطلاق وسيلة دفع جديدة قائمة على الحساب لشراء تذاكر الطيران، موضحة أن الحل الجديد «إيميريتس باي» (Emirates Pay) متاح الآن لعملاء الناقلة في ألمانيا والمملكة المتحدة الذين يشترون التذاكر عبر الموقع: (emirates.com).

وأضافت الناقلة في بيان أن «إيميريتس باي» هي طريقة دفع بديلة لشراء تذاكر الطيران عبر الإنترنت، عن طريق الخصم المباشر من الحساب المصرفي، حيث يقوم الحل على الدفع في الوقت الحقيقي، والخدمات المصرفية المفتوحة أو طلب الدفع.

وتعد «طيران الإمارات» أول ناقلة جوية على مستوى العالم تطلق هذا الأسلوب البديل للدفع، مدعوماً بحل موثوق تم تطويره مع الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) بالشراكة مع «دويتشه بنك».

وقال المسؤول المالي في «طيران الإمارات»، مايكل دورسام، إنه «سيستفيد من هذه الخدمة، العملاء الذين لا يستخدمون بطاقة ائتمانية، والأشخاص الذين يقومون بالدفع المباشر لمشترياتهم الأخرى».

من جهة أخرى، أعادت «طيران الإمارات» فتح صالة الدرجة الأولى الخاصة بـ«الكونكورس B» بمطار دبي الدولي، لخدمة العدد المتزايد من العملاء الذين يسافرون من وعبر مقرها الرئيس، خصوصاً مع تخفيف المزيد من الأسواق حول العالم قيود السفر والبروتوكولات التي تدعم السفر الدولي.

وستواصل «طيران الإمارات» تشغيل صالة درجة رجال الأعمال في «الكونكورس B» التي تم تدشينها في يوليو 2020 لمسافري الدرجتين الأولى ورجال الأعمال، وكذلك أعضاء «سكاي واردز» المؤهلين.

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