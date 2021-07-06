112 ألف شركة ذات مسؤولية محدودة في دبي

المصدر: إعداد: سامح عوض الله

أظهر تقرير صادر عن قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي، أن العدد الإجمالي لرخص الشركات ذات مسؤولية محدودة وصل إلى 112 ألفاً و56 رخصة حتى الآن، مشيراً إلى أن هذه الرخص امتازت بتنوعها على حسب فئة الرخصة، حيث جاءت في مقدمتها الأنشطة التجارية بنسبة 97%، فيما توزعت بقية النسب على الأنشطة المهنية والصناعية والسياحية.

وسلط التقرير الضوء على توزيع رخص الشركات ذات المسؤولية المحدودة حسب المناطق الرئيسة في إمارة دبي، إذ كانت الحصة الكبرى لمنطقة بردبي بإجمالي 58 ألفاً و725، ثم منطقة ديرة بـ53 ألفاً و191 رخصة، وأخيراً منطقة حتا بواقع 140 رخصة.

وأوضح التقرير أنه بالنسبة لتوزيع تلك الرخص حسب أبرز 10 مناطق في دبي، كان كالتالي: برج خليفة، نايف، بور سعيد، المركز التجاري الأول، المرر، رقة البطين، القرهود، الخبيصي، هور العنز شرق، وعيال ناصر.

ووفقاً لتقرير اقتصادية دبي، فإن الشركة ذات المسؤولية المحدودة، هي التي لا يجوز أن يزيد الشركاء فيها على 50 شريكاً ولا يقل عن اثنين، ولا يسأل كل منهم إلا بقدر حصته في رأس المال، ولا تكون حصص الشركاء فيها ممثلة بصكوك قابلة للتداول.

ويجب أن يكون اسم الشركة مشتق من غرضها أو من اسم واحد أو أكثر من الشركاء وإضافة النشاط على أن ينتهي باختصار (ذ.م.م)، كما يجب أن يتبع اسم الشركة شكلها القانوني.

ويمكن للشركة ذات المسؤولية المحدودة ممارسة أي نشاط صناعي أو تجاري أو مهني، كما يمكن فتح عدد غير محدد من الأفرع للشركة، على أن تكون مطابقة للرخصة الرئيسة، ويمكن أيضاً لأنشطة الفرع أن تكون أقل من الأنشطة في الرخصة الرئيسة.

اختيار المديرين

يتولى إدارة الشركة ذات المسؤولية المحدودة، مدير أو أكثر يتم اختيارهم من بين الشركاء أو من غيرهم، بشرط ألّا يتجاوز عددهم 11 مديراً.

ويمكن أن يتم اختيار المديرين من بين الشركاء، وما لم ينص عقد التأسيس على خلاف ذلك، فإن للمدير كامل صلاحيات الإدارة، وتكون تصرفات المدير والتزاماته ضمن نطاق صلاحياته ملزمة للشركة.

ويعيّن المديرون في عقد تأسيس الشركة أو في عقد مستقل لمدة معينة أو دون تحديد مدة، وإذا لم يعيّن المديرون على النحو المبين في الفقرة السابقة يتم تعيينهم من قبل الجمعية العمومية للشركاء.

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