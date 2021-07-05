«الجائحة» تزيد المنافسة بين الشركات العقارية لرفع رضا المستأجرين

المصدر: أحمد الشربيني ■ دبي

أفاد مستأجرو وحدات سكنية في الشارقة، بأن الشركات العقارية المسؤولة عن إدارة البنايات التي يسكنون فيها، تعرض عليهم استبياناً لآرائهم عند تجديد عقود الإيجار، أو عقب خدمات الصيانة.

وأوضحوا لـ«الإمارات اليوم»، أن الاستبيان يشمل معرفة أسباب الانتقال من البناية إلى أخرى حال عدم الرغبة في تجديد العقد، أو معرفة أي تحديات واجهتهم خلال فترة سكنهم.

من جهتهم، اعتبر مسؤولو شركات عقارية، أن مثل هذه التوجهات تعد نتيجة لتأثيرات جائحة «كورونا» في السوق العقارية، مع زيادة المنافسة بين الشركات للحفاظ على المستأجرين، واستقطاب جدد، مشيرين إلى أن ذلك يدعم القطاع، ويساعد الشركات على تطوير وتحسين خدماتها.

استفسار

وتفصيلاً، قال المستأجر، حسن محمد، إنه عقب إبلاغه الشركة العقارية المسؤولة عن البناية التي يسكن فيها في الشارقة، بأنه يعتزم الانتقال إلى سكن جديد، عرضت عليه استبياناً ورقياً لمعرفة أسباب ترك البناية، والاستفسار عن أي تحديات أو مشكلات واجهته عند السكن، معتبراً أن ذلك يعد توجهاً جديداً لم يكن معمولاً به من قبل.

كما أفاد المستأجر، ممدوح أحمد، بأنه فوجئ بالشركة التي تدير سكنه، تعرض عليه استبياناً بعد إجراء خدمات للصيانة في شقته، حول مدى إتمام عملية الصيانة، ومدى رضاه عن الخدمة المقدمة، وإذا كانت هناك أي خدمات أخرى للصيانة بحاجة إليها.

توسع

وذكر المستأجر، ياسر السيد، أنه لم يكن من المتعارف عليه أبداً وجود أي استبيانات لآراء المستأجرين عند التجديد والصيانة، مشيراً إلى أن الشركة المسؤولة عن البناية التي يسكن فيها، عرضت عليه استبياناً هاتفياً عند تجديد عقد الإيجار، حول خدمات البناية.

وقال إن مثل هذه التوجهات ترفع رضا المستأجرين، وتدعم الخدمات المقدمة في البنايات السكنية، وتحسنها، مع ضرورة تعميم تلك التجارب، والتوسع في تطبيقها بين الشركات العقارية.

تأثيرات

إلى ذلك، اعتبر الخبير العقاري رئيس شركة «دبليو كابيتال» العقارية، وليد الزرعوني، أن التوجهات الجديدة لاستبيان آراء المستأجرين، سواء في ما يتعلق بخدمات الصيانة أو تجديد العقد أو بشكل عام، تعد من أحد التأثيرات الرئيسة في الأسواق الناتجة عن المتغيرات التي فرضتها جائحة «كورونا»، وذلك من خلال زيادة المنافسة بين الشركات في تعزيز الخدمات التي تقدمها، ورفع مؤشرات الرضا لدى المستأجرين.

وقال إن تلك التوجهات (الاستبيانات) لها فوائد إيجابية في تطوير الخدمات لدى العديد من الشركات، وتحسين مستوى الخدمة بمعدلات أعلى، الأمر الذي ينعكس بدوره بشكل إيجابي على القطاع، وعلى الخدمات التي توفرها البنايات.

وأضاف الزرعوني أن الشركات العقارية التي تتجه لاستبيان مؤشرات الرضا لدى المستأجرين تدعم مستويات العلاقات مع المستأجرين عبر رفع مؤشرات الاهتمام بهم، وبما ينعكس على دعم سمعة الشركة في السوق، كما يدعم جاذبيتها لاستقطاب مستأجرين جدد، مع زيادة فرص الحفاظ على المستأجرين القدامى.

تعزيز

من جانبه، لفت المدير التنفيذي في شركة «السوم العقارية»، سفيان السلامات، إلى أن استبيان آراء المستأجرين كان يتم في نطاق محدود خلال الفترات الماضية بالنسبة للإيجارات التجارية، خصوصاً في مجمعات المتاجر أو المراكز التجارية، غير أن الجائحة عززت من تطبيق ذلك النمط الجديد في البنايات السكنية، لاسيما في ما يتعلق بإجراء خدمات الصيانة، ومدى الرضا عن إجرائها، أو عند إخلاء المستأجرين السكن القديم للانتقال إلى بنايات جديدة.

وأكد أن إجراء الاستبيانات لآراء المستأجرين يرفع من مؤشرات الرضا لديهم، كما أنه من المؤشرات الإيجابية التي تساعد الشركات العقارية على تطوير وتحسين خدماتها، ما ينعكس إيجاباً على جودة البنايات التي تديرها.

وأضاف السلامات، أن توسع الشركات خلال الفترات المقبلة في تعميم تلك التجربة في ما بينها، يواكب مؤشرات العرض والطلب في الأسواق، ويرفع من تنافسية الشركات.

تنوع

بدوره، قال رئيس اللجنة التمثيلية لقطاع العقارات في غرفة تجارة وصناعة الشارقة، رئيس شركة «الغانم للعقارات»، سعيد غانم السويدي، إن لجوء شركات عقارية للاهتمام باستبيان آراء المستأجرين حول خدمات معينة، أو أسباب الإخلاء والانتقال إلى سكن آخر، يعد من التوجهات الإيجابية في الأسواق، التي ترجع إلى ارتفاع وسائل المنافسة، وتنوع السياسات الإدارية بين الشركات. وأضاف أن الجائحة فرضت العديد من المتغيرات على قطاعات مختلفة، من ضمنها العقارات، والتي شملت توجهات مختلفة، أحدها التوسع في الاهتمام بآراء المستأجرين.

إزالة المعوقات

أكد رئيس اللجنة التمثيلية لقطاع العقارات في غرفة تجارة وصناعة الشارقة، رئيس شركة «الغانم للعقارات»، سعيد غانم السويدي، أن استبيان آراء المستأجرين بشأن خدمات الصيانة، يدعم توجه الشركات لتحسين وتطوير مستويات الصيانة من خلال إزالة أي معوقات، وتنفيذ أي مقترحات مناسبة من المستأجرين.

• استبيان آراء المستأجرين كان يتم في نطاق محدود خلال الفترات الماضية بالنسبة للإيجارات التجارية.

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