قصة برج.. «ذا برايم».. أيقونة عقارية في «الخليج التجاري»

المصدر: إعداد: مدحت السويفي

يُعد برج «ذا برايم» أيقونة عقارية في منطقة الخليج التجاري بدبي، ويتألف من 36 طابقاً على ارتفاع يبلغ 158 متراً. وتشتمل معظم طوابق البرج على مساحات مكتبية، بينما تتوزّع المحال التجارية على طابقين، فيما تم تخصيص الطوابق السفلية لمواقف السيارات.

ويوفر البرج إطلالات على خور دبي، ويتميز بموقع استراتيجي بالقرب من شارعي الشيخ زايد والخيل، مما يتيح سهولة الوصول إلى الشوارع الحيوية. يُشار إلى أن البرج، الذي يتيح خاصية التملك الحر، طورته شركة المصالح العقارية الكويتية، وتم افتتاحه خلال عام 2013.

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